Вышел новый трейлер игровой версии мультфильма «Мулан»



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В фильме дракончика Мушу заменили на феникса

Режиссером картины выступила Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка»)

Disney выпустили новый трейлер киноверсии знаменитого мультфильма 1998 года «Мулан».

Судя по трейлеру, создатели фильма сохранили сюжет оригинального мультфильма практически без изменений. Действие начинается с того, что на Китай нападает воинственное племя гуннов. Чтобы спасти своего пожилого отца от участия в войне, Мулан, переодевшись в мужскую одежду, обманом попадает в армию и вместе с другими воинами отправляется в опасный поход.

В мультфильме Мулан сопровождал болтливый дракончик Мушу, которого духи предков отправили защищать девушку. Однако в фильме его заменили на феникса.

Режиссером картины выступила Ники Каро («Жена смотрителя зоопарка»). Мулан играет Лю Ифей («Запретное царство»), капитана Танга ― Донни Йен («Герой»), а императора Китая ― Джет Ли («Поцелуй дракона»).