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    Шоу-биз

    Билл Мюррей вернется в фильм «Охотники за привидениями»

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    <p>Новая картина соберет почти всех старых героев</p> <div></div> - Билл Мюррей вернется в фильм «Охотники за привидениями»

    Новая картина соберет почти всех старых героев

    Режиссером фильма выступит сын создателя первых двух частей франшизы.

    Билл Мюррей вернется к своей роли в фильме «Охотники за привидениями: Наследники». Сын режиссера первых двух частей собирает классический каст франшизы в продолжении истории, сообщает Vanity Fair.

    Журналисты встретили Мюррея на съемочной площадке, и он подтвердил, что он снова сыграет роль Питера Венкмана, а также рассказал, что к нему присоединятся Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон, которые были его напарниками в первых частях истории. Также в новом фильме снова появятся Сигурни Уивер и Энни Поттс. Однако классический актерский состав все же не соберется в полном составе: Гарольд Рамис, сыгравший Игона Спенглера, умер в 2014 году.

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    Билл Мюррей вернется в фильм «Охотники за привидениями»
    Билл Мюррей вернется в фильм «Охотники за привидениями»
    Билл Мюррей вернется в фильм «Охотники за привидениями»
    Билл Мюррей вернется в фильм «Охотники за привидениями»
    Билл Мюррей вернется в фильм «Охотники за привидениями»

    Режиссером картины выступит Джейсон Райтман - сын создателя первых двух фильмов франшизы Айвана Райтмана.

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