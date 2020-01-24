Билл Мюррей вернется в фильм «Охотники за привидениями»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новая картина соберет почти всех старых героев

Режиссером фильма выступит сын создателя первых двух частей франшизы.

Билл Мюррей вернется к своей роли в фильме «Охотники за привидениями: Наследники». Сын режиссера первых двух частей собирает классический каст франшизы в продолжении истории, сообщает Vanity Fair.

Журналисты встретили Мюррея на съемочной площадке, и он подтвердил, что он снова сыграет роль Питера Венкмана, а также рассказал, что к нему присоединятся Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон, которые были его напарниками в первых частях истории. Также в новом фильме снова появятся Сигурни Уивер и Энни Поттс. Однако классический актерский состав все же не соберется в полном составе: Гарольд Рамис, сыгравший Игона Спенглера, умер в 2014 году.

Режиссером картины выступит Джейсон Райтман - сын создателя первых двух фильмов франшизы Айвана Райтмана.

Читайте также: Виктория Бекхэм оказалась затянута в королевский скандал и теперь всерьез переживает за свою репутацию