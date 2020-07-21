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    Жизнь

    Звезда российского сериала «Интерны» переехал в Лондон ради работы официанта

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    Российский актер Дмитрий Шаракоис - Звезда российского сериала «Интерны» переехал в Лондон ради работы официанта
    Российский актер Дмитрий Шаракоис

    Теперь актер регулярно рассказывает поклонникам о способах переезда в Европу

    Российский актер Дмитрий Шаракоис перебрался в Лондон еще в 2019 году. Первое время ему приходилось работать на стройке, а потом артист устроился официантом в популярный ресторан ZIMA. Актер ничуть не стесняется этой работы, поскольку сегодня это часть его новой жизни.

    В свободное время он гуляет в Лондону и ведет социальные сети. Так, Дмитрий регулярно рассказывает поклонникам о способах переезда в Европу.

    Дмитрий периодически он принимал участие в съемках фильмов и сериалов, но по-настоящему его прославила роль Бори Левина в «Интернах». Застенчивый ботаник, который строит отношения с медсестрой Любой, был одним из самых ярких персонажей проекта.

    Дмитрий играл в сериале до третьего сезона, а после неожиданно ушел из проекта. Позднее он рассказывал, что боялся стать заложником одного амплуа. Правда, и других ролей ему предлагать не торопились.

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    кино актер Великобритания
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