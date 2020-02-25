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    Жизнь

    В Японии умер старейший мужчина на Земле (фото, видео)

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    <p>До своего 113-го дня рождения Титэцу не дожил всего две недели</p> <div></div> - В Японии умер старейший мужчина на Земле (фото, видео)

    До своего 113-го дня рождения Титэцу не дожил всего две недели

    Фото: instagram.com/elmundo_es/

    Мужчине было 112 лет и 344 дня

    В японской префектуре Ниигата умер 112-летний Титэцу Ватанабэ, который две недели назад был признан старейшим из живущих на Земле мужчин. Он не дожил до своего 113-го дня рождения всего пару недель. Об этом сообщает Kyodo.

    Агентство уточняет, что японец скончался 23 февраля в одном из учреждений по уходу за престарелыми в городе Дзеэцу.

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    В Японии умер старейший мужчина на Земле (фото, видео)
    В Японии умер старейший мужчина на Земле (фото, видео)
    В Японии умер старейший мужчина на Земле (фото, видео)
    В Японии умер старейший мужчина на Земле (фото, видео)
    В Японии умер старейший мужчина на Земле (фото, видео)
    Фото: guinnessworldrecords

    Титэцу Ватанабэ получил звание старейшего мужчины 12 февраля. На тот момент ему было 112 лет и 344 дня. Ему вручили соответствующий сертификат от Книги рекордов Гиннесса.

    Ватанабэ родился 5 марта 1907 года и был самым старшим ребенком в семье. После окончания учебы он работал в компании Dai-Nippon Meiji Sugar и переехал в Тайвань, где проработал 18 лет в сфере поставок сахарного тростника с плантаций. Он участвовал во Второй мировой войне, а после нее вплоть до пенсии работал в сельскохозяйственной сфере.

    У Ватанабэ пятеро детей, 12 внуков и 16 правнуков.

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    семья умер
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