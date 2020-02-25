В Японии умер старейший мужчина на Земле (фото, видео)



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До своего 113-го дня рождения Титэцу не дожил всего две недели Фото: instagram.com/elmundo_es/

Мужчине было 112 лет и 344 дня

В японской префектуре Ниигата умер 112-летний Титэцу Ватанабэ, который две недели назад был признан старейшим из живущих на Земле мужчин. Он не дожил до своего 113-го дня рождения всего пару недель. Об этом сообщает Kyodo.

Агентство уточняет, что японец скончался 23 февраля в одном из учреждений по уходу за престарелыми в городе Дзеэцу.

Титэцу Ватанабэ получил звание старейшего мужчины 12 февраля. На тот момент ему было 112 лет и 344 дня. Ему вручили соответствующий сертификат от Книги рекордов Гиннесса.

Ватанабэ родился 5 марта 1907 года и был самым старшим ребенком в семье. После окончания учебы он работал в компании Dai-Nippon Meiji Sugar и переехал в Тайвань, где проработал 18 лет в сфере поставок сахарного тростника с плантаций. Он участвовал во Второй мировой войне, а после нее вплоть до пенсии работал в сельскохозяйственной сфере.

У Ватанабэ пятеро детей, 12 внуков и 16 правнуков.