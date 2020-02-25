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    Жизнь

    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило

    • Розсилка
    <p>Джордж Клуни купил землю и особняк в 2014 году, сейчас его стоимость оценивается более чем в 11 миллионов долларов</p> <div></div> - Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило

    Джордж Клуни купил землю и особняк в 2014 году, сейчас его стоимость оценивается более чем в 11 миллионов долларов

    На земельном участке актера хозяйничает река Темза

    Поместье знаменитого голливудского актера Джорджа Клуни затопило. Как сообщает издание Daily Mail, под воду ушел практически весь земельный участок актера, теннисный корт и веранда.

    Наводнение принес с собой ураган «Деннис», из-за которого река Темза вышла из берегов, сметая все на своем пути, в результате не обошлось без серьезных убытков.

    Ранее сообщалось, что Джорджу Клуни разводится со своей женой Амаль.

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    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило
    Особняк Джорджа Клуни за $11 миллионов затопило

    По информации, которая появилась в Сети, Амаль считает своего мужа «эгоистичным и честолюбивым». Инсайдеры утверждают, что Джордж, в свою очередь, называет свою супругу «испорченной». Поговаривают, она хочет отобрать у мужа добрую половину их общего состояния.

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