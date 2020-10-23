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    Жизнь

    В зоопарке Берлина умер самый старый в мире черный носорог (фото)

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    <p>Самке было 46 лет</p> <div></div> - В зоопарке Берлина умер самый старый в мире черный носорог (фото)

    Самке было 46 лет

    В дикой природе черные носороги редко доживают до 30

    В берлинском зоопарке умерла самая старая в мире самка черного носорога по имени Килагуни. Об этом рассказали в аккаунте зоопарка в Twitter.

    «Прощай, старушка! Сегодня пришлось попрощаться с носорогом Килагуни. Старейшему в мире черному носорогу все чаще приходилось бороться с типичными возрастными проблемами», — рассказали в зоопарке.

    В сообщении также говорится, что зоопарк принял решение усыпить ее, чтобы животное не мучилось.

    Килагуни было 46 лет. В естественной среде обитания носороги редко доживают даже до 30 лет: на продолжительность их жизни влияет незаконная охота, пояснили в зоопарке. У взрослых носорогов нет врагов среди других животных, им угрожает только человек: рог животного считается ценным трофеем, так как ему приписывают лечебные свойства.

    «С 2008 года Южная и Восточная Африка столкнулись с беспрецедентным браконьерством. За последние 10 лет браконьеры убили более 7 тысяч носорогов», — отметили в зоопарке.

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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