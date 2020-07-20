Верка Сердючка устроила жаркие танцы в фонтане на Крещатике (видео)



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Верка Сердючка устроила шоу в центре столицы

Яркое выступление Верки Сердючки на Крещатике состоялось не случайно

Популярная артистка Верка Сердючка удивила публику неожиданным появлением прямо в центре столице, устроив настоящий праздник под открытым небом с зажигательными танцами и купанием в фонтане.

Под песню Make it rain champagne Верка и ее бэнд устроили настоящий перфоманс – обаятельные участники коллектива пели, веселились, угощали киевлян и гостей города шампанским и даже купались в фонтане. Отдельно стоит отметить зажигательные танцы. Мама Верки, задрав юбку, пустилась в пляс прямо на каблуках.

«Не стоим на месте, танцуем, зажигаем!» – заводила публику Верка Сердючка с традиционной звездой на голове.

Яркое выступление Верки Сердючки на Крещатике состоялось не случайно – это были съемки праздничного концерта «З Днем народження, Україно!», который покажут на канале «Украина» 24 августа.