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    Жизнь

    Вместо Джонни Деппа. Марго Робби сыграет в перезапуске «Пиратов Карибского моря»

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    Голливудская актриса Марго Робби - Вместо Джонни Деппа. Марго Робби сыграет в перезапуске «Пиратов Карибского моря»
    Голливудская актриса Марго Робби

    Над сценарием работает Кристина Ходсон, написавшая сценарий для «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

    Голливудская актриса Марго Робби сыграет главную роль в перезапуске «Пиратов Карибского моря» с женскими персонажами в центре повествования, сообщает The Hollywood Reporter.

    Подробности сюжета пока не раскрываются. Издание отмечает, что перезапуск не будет «побочным продуктом» известной франшизы с Джеком Воробьем, которого играл Джонни Депп, а станет «полностью оригинальной историей».

    Сценарий к новой версии «Пиратов» напишет Кристина Ходсон, которая ранее работала с Марго Робби над картиной «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» с женщинами в главных ролях. Ходсон также известна как сценарист фильма «Бамблби» и сериалов «Флэш» и «Бэтгерл».

    Отмечается, что этот проект не имеет отношения к другому продолжению «Пиратов Карибского моря», над которым работает создатель сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин.

    В последний раз в 2017 году вышла пятая часть «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Фильм показал худшие сборы в серии: $794 миллиона при бюджете в $230 миллионов.

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    актриса птицы
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