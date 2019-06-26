Внучка Ротару похвасталась фигурой на берегу моря



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Соня Евдокименко instagram.com/iamsofiaeve/

Девушка показала превосходные формы

18-летняя Сони Евдокименко в изысканных платьях и модных купальниках отдохнула среди роскошных пейзажей французского побережья. О том как, проходит лакшери отпуск, внучка Софии Ротару рассказала в Инстаграме.

Красотка выложила в соцсеть несколько фото в купальнике, в бассейне на фоне скульптуры британского художника Линна Чедвика и в платье от своей крестной - дизайнера Лилии Пустовит.

«Купание под дождем эмоционально и духовно меня зарядило», - написала София

Кроме того, Соня дополнила свой образ недешевыми сережками от Van Cleef & Arpels за несколько тысяч долларов