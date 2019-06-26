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    Жизнь

    Внучка Ротару похвасталась фигурой на берегу моря

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    <p>Соня Евдокименко</p> <p>instagram.com/iamsofiaeve/</p> - Внучка Ротару похвасталась фигурой на берегу моря

    Соня Евдокименко

    instagram.com/iamsofiaeve/

    Девушка показала превосходные формы

    18-летняя Сони Евдокименко в изысканных платьях и модных купальниках отдохнула среди роскошных пейзажей французского побережья. О том как, проходит лакшери отпуск, внучка Софии Ротару рассказала в Инстаграме.

    Красотка выложила в соцсеть несколько фото в купальнике, в бассейне на фоне скульптуры британского художника Линна Чедвика и в платье от своей крестной - дизайнера Лилии Пустовит.

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    Внучка Ротару похвасталась фигурой на берегу моря
    Внучка Ротару похвасталась фигурой на берегу моря
    Внучка Ротару похвасталась фигурой на берегу моря
    Внучка Ротару похвасталась фигурой на берегу моря
    Внучка Ротару похвасталась фигурой на берегу моря
    Внучка Ротару похвасталась фигурой на берегу моря
    Внучка Ротару похвасталась фигурой на берегу моря
    instagram.com/iamsofiaeve/

    «Купание под дождем эмоционально и духовно меня зарядило», - написала София

    Кроме того, Соня дополнила свой образ недешевыми сережками от Van Cleef & Arpels за несколько тысяч долларов

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