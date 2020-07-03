Внучка Ротару в купальнике похвасталась точенной фигурой (фото)



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19-летняя внучка Софии Ротару - Соня Евдокименко instagram.com/iamsofiaeve/

Девушка показала эффектный фотосет на фоне живописного лесного пейзажа

Внучка Софии Ротару и ее тезка, 19-летняя Соня Евдокименко, живет и учится в США, но сейчас находиться в Украине, в родном Киеве. На родине девушка не скучает - она занята на съемках и работает в качестве модели, а также наслаждается отдыхом на природе, ведь жаркие летние деньки как никогда располагают к этому. Девушка может похвастаться отличными внешними данными и точеной фигурой, которую она продемонстрировала, позируя в белоснежном купальнике монокини.

Соня расположилась на зеленой лужайке в лесу, спрятавшись от палящего солнца в кружевной тени деревьев. Рядом с ней – лохматый домашний питомец. Девушка красиво позирует, расположившись на боку и показав во всей красе стройные длинные ножки и изящество форм. Она сделала сразу несколько кадров, напоминающих больше картинки из журналов или живописные фотооткрытки.

Подписчики девушки не устояли перед ее красотой и оставили немало комплиментов для юной прелестницы.

«Неземная», «Ты светишься и вдохновляешь», «Какие красивые!», «Чистая красота», «Очень необычная фотосессия», «Вау, какое красивое фото! На что обычно фотографируете?», «Ты прелесть милая», «Венера Милосская!», - пишут восторженные подписчики.