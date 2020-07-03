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    Супермодель показала тело через четыре месяца после родов и вызвала восторг фанатов

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    Австралийская супермодель и предпринимательница Николь Трунфио - Супермодель показала тело через четыре месяца после родов и вызвала восторг фанатов
    Австралийская супермодель и предпринимательница Николь Трунфио
    instagram.com/erthswim/

    Подписчики восхитились телом модели в комментариях под публикацией

    Австралийская супермодель и предпринимательница Николь Трунфио опубликовала серию откровенных снимков через четыре месяца после рождения ребенка и восхитила поклонников. Фотографии появились на ее странице в Instagram.

    Мать троих детей стала героиней рекламной кампании собственного бренда Erth Swim. В рамках фотосессии 34-летнюю Трунфио запечатлели в поле в черном бикини, жилете на голое тело и широких резиновых сапогах. На другом кадре манекенщица позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь руками. В той же серии она продемонстрировала слитный купальник с глубоким декольте.

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    Супермодель показала тело через четыре месяца после родов и вызвала восторг фанатов
    Супермодель показала тело через четыре месяца после родов и вызвала восторг фанатов
    Супермодель показала тело через четыре месяца после родов и вызвала восторг фанатов
    Супермодель показала тело через четыре месяца после родов и вызвала восторг фанатов
    Супермодель показала тело через четыре месяца после родов и вызвала восторг фанатов
    Супермодель показала тело через четыре месяца после родов и вызвала восторг фанатов

    Подписчики восхитились телом модели в комментариях под публикацией. «Я не верю, что ты родила несколько месяцев назад, выглядишь потрясающе!», «Шикарная», «Ты великолепная женщина», «Идеальная женщина», «Очень красивый кадр!» — писали они.

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