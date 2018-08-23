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    Жизнь

    Внук Роберта Кеннеди впервые станет отцом

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    <span>Бобби Кеннеди</span> - Внук Роберта Кеннеди впервые станет отцом
    Бобби Кеннеди

    По словам инсайдеров, счастливое событие произойдет совсем скоро

    В начале июля внук экс-сенатора США от штата Нью-Йорк и 64-го Генерального прокурора Америки Роберта Кеннеди - 33-летний Бобби Кеннеди III - и 37-летняя Амариллис Фокс официально связали себя узами брака в историческом комплексе Кеннеди на полуострове Кейп-Код. Чуть больше месяца спустя издание Page Six сообщило, что пара ожидает ребенка.

    По словам источника, Амариллис была беременной уже на свадьбе, и все гости поздравляли их сразу с двумя радостными событиями.

    Сами знаменитости скорое прибавление не скрывают, но комментировать прессе что-либо не спешат. Известно, что супруги ждут девочку и появится она на свет в конце года. Для Бобби малышка станет первым ребенком, а вот Амариллис уже воспитывает дочь от предыдущих отношений.  

    Джерело: Hello!

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