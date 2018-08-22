Крис Хемсворт признался, что ему не нравится «Тор 2: Царство тьмы»



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Кадр «Тор 2: Царство тьмы»

Вторая часть фильма «Тор», которая получила подзаголовок «Царство тьмы», регулярно входит в списки худших и нелюбимых картин от Marvel

Вот и Крису Хемсворту, сыгравшему главную роль, она так и не пришлась по душе. Актер заявил, что первая часть «Тора» ему понравилась, а вот вторая – нет.

Первая часть приключений скандинавского бога грома и молний понравилась зрителю, поэтому решение о сиквеле было принято незамедлительно, вот только с сюжетом создатели «Царства тьмы» все-таки промахнулись. Хемсворт считает, что «второй «Тор» был не очень – слишком стереотипный и маскулинный. Все это мы уже видели раньше. Я понимал, что это хождение по краю».

Австралийский актер добавил, что, когда пришла пора обсуждать третью часть франшизы, Тайка Вайтити предложил полностью «перестроить» картину и начать с нуля. «Каждый день был исследованием чего-то нового, ведь мне было скучно играть прежнего персонажа, а ему было скучно его снимать», – рассказывает Крис.

Джерело: popcornnews