Що запропонують Ірану на переговорах у Женеві? Макрон розкрив чотири ключові пункти

Макрон попередив Ізраїль, що одних лише військових дій буде недостатньо для погіршення іранської ядерної програми

«Іран повинен показати, що він готовий приєднатися до платформи для переговорів, яку ми пропонуємо», – наголосив Макрон

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в п'ятницю зустрінеться з іранським колегою Аббасом Арагчі в Женеві, «щоб зробити повну дипломатичну і технічну пропозицію для переговорів». Про це сказав президент Еммануель Макрон, додавши, що Франція і Німеччина та Великобританія «покладуть на стіл дипломатичне рішення». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France24.

«Іран повинен показати, що він готовий приєднатися до платформи для переговорів, яку ми пропонуємо», – наголосив Макрон.

Президент Франції пояснив, що пропозиція, яку Барро і його німецькі та британські колеги зроблять Арагчі матиме чотири аспекти:

Перший аспект передбачає відновлення роботи атомного агентства ООН з «можливістю доступу до всіх об'єктів», щоб Іран перейшов до нульового збагачення урану.

Другий і третій аспекти включатимуть нагляд за балістичною діяльністю Ірану і тим, як він фінансує маріонеток в регіоні.

Четвертим буде звільнення Іраном «заручників», сказав Макрон, маючи на увазі іноземців, ув'язнених Ісламською республікою, серед яких є двоє громадян Франції.

Макрон заявив, що «ніхто не повинен нехтувати ризиком, який представляє Іран з ядерною зброєю», додавши, що Ісламська республіка представляє «екзистенційний ризик» для Ізраїлю. Однак президент також розкритикував масштаби військових дій Ізраїлю, який завдав ударів по цілях, що виходять за рамки ядерних і балістичних об'єктів.

Нагадаємо, США готуються до серії авіаударів по іранському ядерному об’єкту у Фордо, де розташований підземний завод зі збагачення урану. Він вважається одним із найбільш захищених іранських ядерних об’єктів, оскільки розташований у товщі гори, аби захищатися від авіаударів.

До слова, обережність президента США Дональда Трампа щодо атаки на Іран частково зумовлена ​​побоюваннями можливості створення «ще однієї Лівії» у разі повалення верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Лідери європейських країн також попередили американського президента Дональда Трампа, що будь-яка атака на Іран може поставити під загрозу громадян західних держав.

Як відомо, влада Ірану може перейти до створення ядерної зброї у разі зростання військового тиску на Ісламську Республіку. Іран зробить ядерну бомбу, якщо США вступлять у війну або загине Хаменеї.