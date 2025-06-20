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Що запропонують Ірану на переговорах у Женеві? Макрон розкрив чотири ключові пункти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Що запропонують Ірану на переговорах у Женеві? Макрон розкрив чотири ключові пункти
Макрон попередив Ізраїль, що одних лише військових дій буде недостатньо для погіршення іранської ядерної програми
фото: АА

«Іран повинен показати, що він готовий приєднатися до платформи для переговорів, яку ми пропонуємо», – наголосив Макрон

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в п'ятницю зустрінеться з іранським колегою Аббасом Арагчі в Женеві, «щоб зробити повну дипломатичну і технічну пропозицію для переговорів». Про це сказав президент Еммануель Макрон, додавши, що Франція і Німеччина та Великобританія «покладуть на стіл дипломатичне рішення». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France24.

«Іран повинен показати, що він готовий приєднатися до платформи для переговорів, яку ми пропонуємо», – наголосив Макрон.

Президент Франції пояснив, що пропозиція, яку Барро і його німецькі та британські колеги зроблять Арагчі матиме чотири аспекти:

  • Перший аспект передбачає відновлення роботи атомного агентства ООН з «можливістю доступу до всіх об'єктів», щоб Іран перейшов до нульового збагачення урану.
  • Другий і третій аспекти включатимуть нагляд за балістичною діяльністю Ірану і тим, як він фінансує маріонеток в регіоні.
  • Четвертим буде звільнення Іраном «заручників», сказав Макрон, маючи на увазі іноземців, ув'язнених Ісламською республікою, серед яких є двоє громадян Франції.

Макрон заявив, що «ніхто не повинен нехтувати ризиком, який представляє Іран з ядерною зброєю», додавши, що Ісламська республіка представляє «екзистенційний ризик» для Ізраїлю. Однак президент також розкритикував масштаби військових дій Ізраїлю, який завдав ударів по цілях, що виходять за рамки ядерних і балістичних об'єктів.

Нагадаємо, США готуються до серії авіаударів по іранському ядерному об’єкту у Фордо, де розташований підземний завод зі збагачення урану. Він вважається одним із найбільш захищених іранських ядерних об’єктів, оскільки розташований у товщі гори, аби захищатися від авіаударів.

До слова, обережність президента США Дональда Трампа щодо атаки на Іран частково зумовлена ​​побоюваннями можливості створення «ще однієї Лівії» у разі повалення верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Лідери європейських країн також попередили американського президента Дональда Трампа, що будь-яка атака на Іран може поставити під загрозу громадян західних держав. 

Як відомо, влада Ірану може перейти до створення ядерної зброї у разі зростання військового тиску на Ісламську Республіку. Іран зробить ядерну бомбу, якщо США вступлять у війну або загине Хаменеї.

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Теги: Ізраїль Іран Еммануель Макрон

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