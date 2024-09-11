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Як гості саміту Кримської платформи українські страви коштували (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Як гості саміту Кримської платформи українські страви коштували (фото)
Віп-гості їли борщ та копчені груші
фото: Юлія Полібіна/Fаcebook

На обід завітали держсекретар США Ентоні Блінкен, посол Бріджит Брінк, голлівудський актор Майкл Дуглас

Іноземні гості та учасники четвертого Саміту Кримської платформи сьогодні мали змогу скуштувати українські страви у ресторані відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка «100 років тому вперед». У святковому меню: борщ, копчені груші та закуска із білого буряка.

Голлівудський актор Майкл Дуглас побував у ресторані Клопотенка
Голлівудський актор Майкл Дуглас побував у ресторані Клопотенка

Зокрема на обід до ресторатора завітали американські віп-гості держсекретар США Ентоні Блінкен, посол США в Україні Бріджит Брінк, голлівудський актор Майкл Дуглас.

Серед гостей на обіді був присутній держсекретар США Ентоні Блінкен
Серед гостей на обіді був присутній держсекретар США Ентоні Блінкен

Що їли гості:

  • Борщ
  • качана каша,
  • копчені груші,
  • домашня олія зі спеціями,
  • закуска з білого буряка,
  • верещака,
  • квас,
  • крафтовий хлібчик Ціні за страву у ресторані стартують від 140 грн.
Пані посол США Бріджит Брінк
Пані посол США Бріджит Брінк

 Ціні за страву у ресторані стартують від 140 грн. Найдорожча позиція – сет з восьми страв на двох «Пізнавай Україну».

Як гості саміту Кримської платформи українські страви коштували (фото) фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відомий голлівудський актор та номінант Оскара Майкл Дуглас сьогодні, 11 вересня приїхав в Україну. Актор вже встиг відвідати низку пам'яток культури. Дуглас, який з перших днів повномасштабного російського вторгнення підтримує Україну, приїхав до Києва. Під час прогулянки Майкл відвідав Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівську площу та парк «Володимирська гірка», де оглянув мальовничі краєвиди Дніпра, після чого завітав до величної Андріївської церкви. Почесний гість був вражений красою архітектури нашого улюбленого міста, а також активно цікавився історичними подіями, які відбувалися у Києві

 

Теги: саміт посол актор борщ Ентоні Блінкен Бріджит Брінк Євген Клопотенко голлівудський актор Майкл Дуглас

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