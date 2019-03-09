Вупи Голдберг едва не умерла от пневмонии и септического шока



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Вупи Голдберг

Актриса рассказала, что была близка к тому, чтобы «покинуть эту бренную землю»

Поклонники Вупи Голдберг не видели актрису, которая исчезла из дневного ток-шоу «Точка зрения» больше месяца. Поговаривали, что это связано с тем, что звезда фильма «Привидение» готовится стать ведущей церемонии «Оскар», пишет Page Six.

Однако, как оказалось, актриса была сильно больна. В пятницу, 8 марта, Голдберг записала видеообращение в котором рассказала, что все это время боролась с пневмонией, но, к счастью, уже идет на поправку.

Она рассказала, что у нее была двусторонняя пневмония и был септический шок, то есть инфекция попала в кровоток.

«Я была очень близка к тому, чтобы покинуть эту грешную землю. Хорошая новость - этого не произошло», - рассказала она.

«Спасибо всем за добрые пожелания. За все чудесные слова, которые мне говорили даже те, кто не принадлежит к числу моих больших поклонников», - сказала актриса.

«Мы все знаем, что все это изменится, когда я вернусь, но сейчас это великолепно», - резюмировала она, добавив, что очень скучала по своим соведущим и пообещала скоро вернуться.