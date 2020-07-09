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    Шоу-биз

    Билли Айлиш едва не отдали на лечение из-за нездорового интереса к Джастину Биберу

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    Американские поп-звезды Билли Айлиш и Джстин Бибер - Билли Айлиш едва не отдали на лечение из-за нездорового интереса к Джастину Биберу
    Американские поп-звезды Билли Айлиш и Джстин Бибер

    По словам матери, при прослушивании трека Бибера As Long As You Love Me Айлиш не могла сдержать слез

    Мать американской певицы Билли Айлиш рассказала о ее нездоровом увлечении канадским певцом Джастином Бибером в детстве. По словам Мэгги О’Коннел, девочку даже подумывали отправить на лечение. Этим она поделилась в подкасте me & dad radio, который Билли Айлиш ведет вместе со своим отцом.

    «Просто хочу отметить, что мы действительно подумывали отвезти тебя к психологу… Тебе было так больно из-за Джастина Бибера. Это было так горько, так много боли», — вспоминает О’Коннел. Сама певица назвала эту историю унизительной.

    По словам ее матери, при прослушивании трека Бибера As Long As You Love Me Айлиш не могла сдержать слез. Сейчас певцы находятся в дружеских отношениях и даже вместе записали кавер на хит Bad Guy.

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    знаменитости певица шоу-бизнес Билли Айлиш
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