Вышивка и традиционные мотивы: Первая леди Украины Елена Зеленская поразила стильным луком на инаугурации



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владимир и Елена Зеленские

20 мая в Верховной Раде Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу и официально вступил в должность президента Украины

Одновременно с вступлением в должность президента Украины, сегодня была состоялся первый выход в свет первой леди Украины - Елены Зеленской.

Супруга Владимира Зеленского продемонстрировала элегантный наряд от украинского дизайнера Артема Климчука.

Роскошный ансамбль подчеркнул подтянутую фигуру новоиспеченной первой леди Украины и состоял из платья и жакета с кейпом из шелково-шерстяного крепа молочного цвета.

Украинский дизайнер мастерски соединил украинские традиции и современные fashion-тенденции. Для оформления рукавов платья мастерицы использовали традиционные украинские артизанальные техники, адаптировав флористические и анималистические мотивы, которые использовались в Украине в начале XIX столетия.

Дополнением к стильному луку стали сережки из желтого золота ручной работы, над созданием которых работал украинский ювелирный бренд.