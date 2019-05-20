Вышивка и традиционные мотивы: Первая леди Украины Елена Зеленская поразила стильным луком на инаугурации
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20 мая в Верховной Раде Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу и официально вступил в должность президента Украины
Одновременно с вступлением в должность президента Украины, сегодня была состоялся первый выход в свет первой леди Украины - Елены Зеленской.
Супруга Владимира Зеленского продемонстрировала элегантный наряд от украинского дизайнера Артема Климчука.
Роскошный ансамбль подчеркнул подтянутую фигуру новоиспеченной первой леди Украины и состоял из платья и жакета с кейпом из шелково-шерстяного крепа молочного цвета.
Украинский дизайнер мастерски соединил украинские традиции и современные fashion-тенденции. Для оформления рукавов платья мастерицы использовали традиционные украинские артизанальные техники, адаптировав флористические и анималистические мотивы, которые использовались в Украине в начале XIX столетия.
Дополнением к стильному луку стали сережки из желтого золота ручной работы, над созданием которых работал украинский ювелирный бренд.