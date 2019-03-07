Завтрак с Козловским, культовые фильмы и концерт Олега Винника: чем удивит телеэфир в праздничный день



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К главному празднику весны готовится не только мужчины, но и украинские телеканалы

В пятницу, 8 марта телезрителей ждет праздничная программа и множество сюрпризов для дорогих женщин. Среди них – поздравления от знаменитых мужчин, спецвыпуски популярных проектов, лучшие кинофильмы о любви и грандиозный концерт Олега Винника.

Праздничной утро украинские женщины проведут в компании звездных мужчин. Виталия Козловского и Владимира Гришко. Козловский расскажет и покажет, как приготовить праздничный завтрак и откроет фирменный рецепт блинов двух видов: соленых (с лососем и мягким сыром) и сладких (с бананом, топленым молочным шоколадом и мороженым).

«Мужчины, из чего вы приготовите праздничный завтрак для женщины, – на самом деле не так важно, главное – сделать его своими руками и непременно – с любовью, – считает Виталий Козловский. – Женщин от всей души поздравляю с 8 Марта! Желаю быть самыми нужными, нежными, любящими и оставаться для своих мужчин самыми любимыми». А Владимир Гришко поделится новостями и подарит женщинам хорошее настроение.

Также украинских женщин поздравят именитые спортсмены и участники легендарного балета «Сухишвили».

А на протяжении дня в эфире покажут лучшие фильмы о женщинах и о большой любви: «Будьте моим мужем» с Андреем Мироновым и Еленой Прокловой, легендарный фильм «Самая обаятельная и привлекательная», «Голос Ангела» и культовую комедию «Девчата» с Надеждой Румянцевой и Николаем Рыбниковым в главных ролях.

Ну а вечером, в 22:00, всех женщин ждет еще один уникальный подарок – праздничный концерт Олега Винника «Моя душа», который с аншлагом прошел в столичном Дворце «Украина». Исполнитель приготовил для поклонников много неожиданных сюрпризов. Концерт поразит зрителей ярким световым шоу и спецэффектами. В этот вечер со сцены прозвучат хиты артиста – «Счастье», «Вовчиця», «Плен», «Нино» и многие другие. Также зрители услышат неожиданный дуэт: Олег Винник вместе с легендарным экс-солистом Bad Boys Blue Кевином МакКоем исполнит песню «Юный ангел», которая является кавер-версией суперхита группы – Pretty young girl.

Все это телезрители смогут увидеть уже завтра, в праздничном эфире телеканала «Интер»