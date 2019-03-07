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    Шоу-биз

    У «Аквамена» появится своя киновселенная

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    Фото: imdb - У «Аквамена» появится своя киновселенная
    Фото: imdb

    В нее войдут фильмы о других героях подводного мира

    Продюсер «Аквамена» Питер Сафран рассказал изданию The Hollywood Reporter о будущем проекта и о его спин-оффе «Глубоководные».

    По его словам, вокруг истории морского супергероя Аквамена планируют построить киновселенную из сиквелов и спин-оффов, подобно той, что была создана вокруг хоррора «Заклятие», режиссером которого является постановщик «Аквамена» Джеймс Ван.

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    У «Аквамена» появится своя киновселенная
    У «Аквамена» появится своя киновселенная
    У «Аквамена» появится своя киновселенная
    У «Аквамена» появится своя киновселенная
    У «Аквамена» появится своя киновселенная
    У «Аквамена» появится своя киновселенная
    У «Аквамена» появится своя киновселенная
    У «Аквамена» появится своя киновселенная
    У «Аквамена» появится своя киновселенная
    У «Аквамена» появится своя киновселенная
    У «Аквамена» появится своя киновселенная
    У «Аквамена» появится своя киновселенная
    У «Аквамена» появится своя киновселенная
    У «Аквамена» появится своя киновселенная
    Фото: imdb

    «Бесспорно, мы использовали схему «Заклятия», которая гласит: у вас есть база, в данном случае это «Аквамен», - объясняет Сафран. - И там есть множество отличных историй, которые можно рассказать в рамках этой вселенной, в мире Атлантиды».

    Также продюсер рассказал, что идея фильма о морских существах появилась еще до «Аквамена».

    «Нам всегда, с момента появления первых концептов, нравилась идея фильма о глубоководных. И когда зрители настолько тепло приняли картину, особенно сцену, где они преследуют Артура и Меру под водой, мы осознали, что у нас в руках нечто особенное, и поняли, каким должен быть проект. Поэтому я подозреваю, что он выйдет значительно раньше второй части «Аквамена».

    Премьера фильма «Аквамен 2» запланирована на 15 декабря 2022 года. Как отметил Сафран, студия Warner Bros. недавно объявила о смене политики в отношении киновселенной DC и решила сосредоточиться на индивидуальных историях отдельных персонажей.

    Джерело: Esquire

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