Жадан розповів, чому послав режисера Жолдака на три букви

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
Жадан відреагував на критику Жолдака: «Ця людина має просто заткнутися»
Скріншот з інтерв'ю Сергія Жадана з Сонею Кошкою «Військові в парламенті. Чи піде Жадан у політику після війни?»

Письменник Сергій Жадан обурився заявою режисера Андрія Жолдака, який 18 років не жив в Україні та оцінював українську культуру після війни

 

Український письменник, громадський діяч Сергій Жадан різко відреагував на заяву режисера Андрія Жолдака, що українська культура нібито «не має сміливості». Письменник підкреслив, що людина, яка довгий час не була в Україні, не має морального права давати такі оцінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Сергія Жадана з Сонею Кошкіною «Військові в парламенті. Чи піде Жадан у політику після війни?» у LB live.

Раніше на царемонії «100 людей культури» від NV режисер Андрія Жолдак заявив, що Сергію Жадану «не пишеться через війну». У відповідь із зали пролунало різке «Іди на х*й!». У соцмережах поширили інформацію, ніби це була репліка самого Жадана.

Жадан розповів, чому послав режисера Жолдака на три букви фото 1

В інтерв’ю Сергій Жадан прокоментував інцидент, пояснивши, що його емоційна репліка була реакцією на недоречні слова Андрія Жолдака. Письменник наголосив, що війна – не привід робити висновки про творчість інших, і закликав з повагою ставитися до досвіду митців у цей час.

«Майже дослівно. Людина, яка 18 років не була в цій країні, не була тут у 2014-му, не була в 2022-му, після 2014-го працювала в Росії – приїздить в Україну, ставить виставу про війну і каже, що українська культура не має сміливості?» – зазначив Жадан.

Письменник додав, що його колеги-театрали воюють, хтось загинув, а хтось повернувся після поранень і продовжує працювати. «І тут з’являється гастролер, для якого ці 18 років просто вирізані: він залишився в минулому й далі епатує. Розмірковує, чи має наша культура «сміливість». Мені здається, ця людина має просто заткнутися», – додав Жадан.

Жадан наголосив, що людина, яка не була частиною українського культурного середовища, не має морального права оцінювати його. «Має можливість працювати – хай працює. Закону не порушував – ніхто не забороняє. Але виносити вироки цілій культурі, до якої він 18 років не мав стосунку – не має морального права», – зазначив він.

Письменник підкреслив, що етика та такт необхідні, перш ніж торкатися болючих тем, адже сучасна українська культура суттєво змінилася після війни та політичних трансформацій. «Очевидно, я міг би сказати: «Пане Андрію, ви не маєте морального права оцінювати українську культуру». Я сказав коротше», – додав письменник.

Він уточнив, що особисто міг би висловити це дипломатичніше, але обрав короткий і прямий спосіб реагування. «Це не точна фраза. Малось на увазі не «не приходять слова», а «не виходить писати». Але в мене книжки виходять. Ось вийшла «Арабески», її переклали більш ніж 20 мовами, – зазначив Жадан.

Жадан також зауважив: «Теза людини, яка не в контексті, не розуміє, що відбувається. Приїхав – і почав нас учити. Це приблизно як «хороші руські», які розповідають, що вони «теж страждають». Не хочу вішати ярлик «хороший руський» – це звучить як присуд. Але такт і етика необхідні, перш ніж торкатись болючих тем. Тому що сьогодні це вже не культура 2010-го чи навіть після Помаранчевої революції. Все змінилося. Ми змінилися».

Андрій Жолдак – всесвітньо відомий український театральний режисер, Заслужений діяч мистецтв України (2004). Лауреат низки відзнак міжнародних театральних фестивалів, а також премії ЮНЕСКО (2004). У 2009-му отримав ордена «За заслуги» III ступеня – за першу в Україні виставу про Голодомор «Ленін Love. Сталін Love». Зажив слави завдяки своїм провокативним експериментам. На його думку, «театр жорстокості, театр шоку є театром майбутнього».

З 2002 до 2005 року Жолдак був художнім керівником і режисером Харківського драматичного театру ім. Тараса Шевченка. Найгучніша з вистав того періоду – «Ромео і Джульєтта» – навіть побувала на Берлінському театральному фестивалі, що для того часу було проривом. У цій постановці українська трупа обмазувалась кашоподібною коричневою рідиною, скандувала, мов натовп на демонстрації, текст Шекспіра, повністю оголювалась та розповідала, скільки в Україні коштує нелегальний аборт. Тодішній губернатор Харкова Арсен Аваков не оцінив такого задуму й заборонив ставити виставу на сцені Харківського театру. Після цього конфлікту Жолдак перебрався до Німеччини.

З 2006 року режисер проживає і працює за кордоном. Зокрема, ставив у Німеччині, Румунії, Фінляндії, Швейцарії, Нідерландах, Японії. До 2020 року чимало співпрацював із країною-агресоркою РФ, хоч і завжди підписував афіші: «Андрій Жолдак, Україна». Так, у 2014 році скандальний режисер став лауреатом російської премії «Золота маска» за найкращу оперну виставу і як найкращий режисер (вистава «Євгеній Онєгін»). Утім, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Жолдак засудив російську агресію та заявив, що «знімає своє ім'я режисера зі всіх своїх російських вистав і опер».

Останній гучний скандал за участю Жолдака, про який варто згадати, – його робота в Нідерландській національній опері восени 2024 року. Як запрошений режисер, Жолдак поставив в Амстердамі оперу «Фіделіо» Бетховена. Однак після прем’єри Нідерландська опера розірвала співпрацю. «Під час виробництва «Фіделіо» запрошений режисер Андрій Жолдак поводився неприйнятно та неналежно, вчиняв неправомірні дії. Це включало імпульсивну, необґрунтовану, непослідовну та/або залякувальну поведінку, а також фізичний контакт під час репетицій без попередньої згоди», – йшлося в заяві опери.

Нагадаємо, що Сергій Жадан став першим українцем, який отримав престижну Австрійську державну премію за внесок у європейську літературу. 

культура письменник Сергій Жадан

