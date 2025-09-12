Кабаре в тилу: безжальна правда про країну у війні
Це наче й вистава, а наче й ні... Бо це життя. Наше з вами
На мою думку, у нас з'явилася вистава, яка точно перемагає в номінації «найбільш гостроактуальна...»
Хтось навіть може впізнати себе і не аплодувати – цей сюр безжальний. Влучний, красивий... і до болю правдивий.
Про те, як «ми тримаємо тил, а нам ніхто не допомагає...»
Про тих, хто дбає, аби лиш його «фабрика снарядних ящиків не прогоріла»...
Про тих, хто «нікого на війну не посилав»...
Про інвалідів за покликом душі і розміром гаманця...
Про тих, хто чекав і недочекався...
Про те, як бачить це життя той, хто повертається з «нуля»...
Одним словом, людина прийшла з війни і бачить... балаган.
Театр «Золоті Ворота» у колаборації з Харківським театром ляльок представили Brecht.Cabarett. Постановка здійснена на основі кількох творів Бертольда Брехта. Режисерка – Оксана Дмітрієва.
У центрі сюжету – солдат, який повертається додому після того, як довгий час вважається загиблим. Він у центрі сюжету, але насправді десь у тіні цього балагану...
Вітаю всіх причетних.
Великі театри такі теми обходять.
А ви «Золоті ворота» – сміливі!
