Кабаре в тилу: безжальна правда про країну у війні

За словами режисерки Оксани Дмітрієвої, ця вистава про проблеми, які роз’їдають суспільство держави, у якій триває війна
Це наче й вистава, а наче й ні... Бо це життя. Наше з вами

На мою думку, у нас з'явилася вистава, яка точно перемагає в номінації «найбільш гостроактуальна...»

Це наче й вистава, а наче й ні... Бо це життя. Наше з вами...

Хтось навіть може впізнати себе і не аплодувати – цей сюр безжальний. Влучний, красивий... і до болю правдивий.

Про те, як «ми тримаємо тил, а нам ніхто не допомагає...»

Про тих, хто дбає, аби лиш його «фабрика снарядних ящиків не прогоріла»...

Про тих, хто «нікого на війну не посилав»...

Про інвалідів за покликом душі і розміром гаманця...

Про тих, хто чекав і недочекався...

Про те, як бачить це життя той, хто повертається з «нуля»...

Одним словом, людина прийшла з війни і бачить... балаган.

У виставі задіяні: Віталіна Біблів, Богдан Буйлук, Роман Кучерявенко, Ян Корнєв, Христя Люба, Вікторія Міщенко (Харків), Лілія Осєйчук (Харків), Андрій Поліщук, Антон Соловей
Театр «Золоті Ворота» у колаборації з Харківським театром ляльок представили Brecht.Cabarett. Постановка здійснена на основі кількох творів Бертольда Брехта. Режисерка – Оксана Дмітрієва.

У центрі сюжету – солдат, який повертається додому після того, як довгий час вважається загиблим. Він у центрі сюжету, але насправді десь у тіні цього балагану...

Вітаю всіх причетних.

Великі театри такі теми обходять.

А ви «Золоті ворота» – сміливі!

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
