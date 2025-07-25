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Жадан став лауреатом Австрійської державної премії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Жадан став лауреатом Австрійської державної премії
Сергій Жадан (другий ліворуч) став першим лауреатом премії з України
фото: Facebook/Meridian Czernowitz

Журі назвало українського поета «одним з найпроникливіших письменників Європи»

 

Поета, письменника і військовослужбовця Сергія Жадана відзначено престижною Австрійською державною премією за внесок у європейську літературу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Нагороду традиційно вручають у межах Зальцбурзького фестивалю. Вона існує з 1965 року й присуджується авторам, які здобули міжнародне визнання, зокрема завдяки значний міжнародний літературний доробок, перекладений німецькою мовою. Грошовий еквівалент премії становить 25 тис.євро.

Цьогорічне журі назвало Жадана «одним з найпроникливіших письменників Європи», чий голос, особливо у воєнний час, став символом стійкості українців. Міністр культури Австрії Андреас Баблер зазначив: «Сергій Жадан надає літературного звучання болю, страху та втратам, які приносить війна».

Під час вручення нагороди Жадан виступив із промовою «Свідчити і любити». Він поділився роздумами про роль митця у воєнні часи, необхідність зберігати правду та людяність. «Наша дійсність вже не поміщається у звичний читацький досвід. Але саме тому важливо продовжувати свідчити про неї – заради літератури, заради читача, заради любові», – сказав автор.

Нагадаємо, 23 серпня минулого року український письменник, перекладач, громадський діяч, фронтмен гуртів «Жадан і Собаки» та «Лінія Маннергейма» Сергій Жадан відзначив ювілей. Йому виповнилося 50 років.

До слова, так звана окупаційна влада Харківщини відкрила кримінальне провадження проти українського поета, музиканта та військовослужбовця 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» Сергія Жадана. Його звинувачують у «фінансуванні тероризму та участі в незаконному збройному формуванні».

Раніше «Главком» повідомляв, що український письменник і громадський діяч Сергій Жадан, який мобілізувався в травні 2024 року, розповів про свою посаду в Нацгвардії. За його словами, він працював штаб-сержантом другої категорії служби військової журналістики секції цивільно-військового співробітництва.

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Теги: Сергій Жадан Австрія Мінкульт

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