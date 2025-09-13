Головна Країна Культура
Зеленський надав Центру Довженка статус національного

Максим Бурич
Максим Бурич
Зеленський надав Центру Довженка статус національного
Розмір премії на 2025 рік встановлено у розмірі 200 тис. грн
Зеленський надав Центру Довженка статус національного та присудив премію

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, пов'язані з кінематографічною спадщиною. Першим указом Державному підприємству «Національний центр Олександра Довженка» надано статус національного за його вагомі досягнення у збереженні та популяризації українського кіно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №678/2025 та №677/2025.

Другим указом присуджено Державну премію України імені Олександра Довженка 2025 року творчому колективу, який створив повнометражний ігровий фільм «Медовий місяць». Премію отримали:

  • режисерка та сценаристка Жанна Озірна;
  • актор Роман Луцький;
  • акторка Ірина Нірша.

Розмір премії на 2025 рік встановлено у розмірі 200 тис. грн.

Нагадаємо, у ніч з 30 на 31 липня внаслідок масованого ракетного обстрілу країни-агресора було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка – однієї з найстаріших та найважливіших кіностудій світу. Про це пише «Главком» із посиланням на пресцентр Держкіно України. 

Під час ранкового ракетного удару було пошкоджено виробничі приміщення студії та частково – приміщення готелю.
Вибухова хвиля вибила близько 90 вікон. 

