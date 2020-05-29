Женщина показала, как идеально ровно разрезать торт, и восхитила сеть



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Простым, но шикарным лайфхаком поделилась дочка женщины в своем аккаунте в TikTok

Разделить торт на равные части, чтобы никто из членов семьи не обиделся, — задача не из простых. Но одна мама знает секрет, который поможет избежать скандалов и драк между детьми за больший кусок. Чтобы разрезать торт на ровные кусочки, она использует обычные кондитерские щипцы. Женщина вдавливает обратную часть приспособления в торт и получает идеальные треугольные порции.

Простым, но шикарным лайфхаком поделилась дочка женщины в своем аккаунте в TikTok. Ролик набрал более 5,6 миллиона просмотров.

Комментаторы были приятно удивлены, узнав о таком способе. Многие решили, что обязательно опробуют его в действии:

«Это просто гениально! Я пошла готовить торт, чтобы испытать этот лайфхак», «Пока мы живем в 2020-м, твоя мама живет в 2030 году», «Офигенно. Твоя мама так молодо выглядит! Она явно из крутых мамочек, которые на одной волне со своими детьми», «У меня дома есть точно такие же щипцы, но почему я ни разу не додумывалась до такого?!», - комментируют пользователи.