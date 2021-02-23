Житель Индии превратил бесплодную пустыню в зеленый сад с 10 тысячами деревьев

Также работу индийцу усложняли дикие животные, которые постоянно уничтожали посаженные им молодые деревья

Житель Индии по имени Сатьендра Гаутам Манджи 15 лет назад посадил первое дерево на бесплодном, засыпанном песком поле. Сегодня это поле невозможно узнать. Теперь это настоящий зеленый оазис, в котором растет десять тысяч фруктовых деревьев.

Сатьендра Гаутам Манджи — самый простой человек из небольшой деревушки Ималиячак в штате Бихар на востоке Индии. По словам мужчины, на создание сада его вдохновил Дашрат Манджи, известный как «человек, который сдвинул гору». Сатьендра говорит, что Дашрат сам велел ему начать сажать фруктовые деревья, что индиец и сделал.

«Дашрат Манджи сказал мне посадить фруктовый сад в этом месте. Оно было бесплодным и безлюдным. Везде был только песок. Вначале я сталкивался со многими трудностями. Например, воду для деревьев приходилось приносить из дома в горшке», — говорит индиец.

Также работу индийцу усложняли дикие животные, которые постоянно уничтожали посаженные им молодые деревья. Чтобы отгонять зверей, Сатьендра высадил вокруг сада колючие кустарники. Со временем фруктовый сад, в котором в основном была гуава, разросся и превратил унылую пустошь в яркий островок зелени, пишет Odditycentral.

Слухи о достижении Сатьендры распространились по всему Бихару, и местные власти решили наградить трудолюбивого жителя, предложив ему место в государственной комиссии.

Сейчас в саду Сатьендры растет примерно десять тысяч деревьев. Труд этого стойкого человека принес ему не только благодарность и уважение жителей Индии, но и хорошую прибыль, поскольку мужчина начал продавать гуаву, которая растет в его саду. Но для индийца деньги не главное. Его самая большая мечта — стать источником вдохновения и силы для других людей.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.