Злата Огневич показала мужчину, который ее преследует



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Злата Огневич

Неизвестный мужчина оказался возле дома украинской певицы

Весной этого года украинская певица Злата Огневич пожаловалась поклонникам на неадекватного мужчину, который ее преследует. Многие поклонники решили, что это был оригинальный pr-ход в преддверии выпуска очередного сингла, но все оказалось совсем не так.

Спустя четыре месяца после нападения преследователя Златы застукали возле дома певицы.

«Веселое начало утра. Очень хочу, чтобы закон смог меня защитить от этого неадеквата. Ну, а пока, имеем, что имеем... Ваши варианты защиты?», - написала артистка в соцсети и опубликовала видео, на котором отчетливо видно, как полиция общается с неизвестным мужчиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 27 Июл 2019 в 12:42 PDT

Как ранее сообщал Scotch, после первого нападения злоумышленник пригрозил певице, что не оставит ее в покое.

«Я не отстану от тебя никогда в жизни. Никто тебе не поможет», - заявил весной мужчина и сдержал свое слово.