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    Шоу-биз

    Солистка группы Kazka показала пышные ягодицы в купальнике

    • Розсилка
    <p>Александра Зарицкая</p> <p>instagram.com/kazka.band/</p> - Солистка группы Kazka показала пышные ягодицы в купальнике

    Александра Зарицкая

    instagram.com/kazka.band/

    Саша Зарицкая отдыхает в Турции

    Солистка популярной группы Kazka Александра Зарицкая после насыщенных рабочих будней устроила себе приятную отпуск.

    Исполнительница поехала в один из роскошных отелей в Турции. О своем отдыхе Саша сообщила в Instagram. Певица запостила несколько фото, на которых запечатлена купающейся в море. Певица продемонстрировала поклонникам ягодицы.

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    Солистка группы Kazka показала пышные ягодицы в купальнике
    Солистка группы Kazka показала пышные ягодицы в купальнике
    Солистка группы Kazka показала пышные ягодицы в купальнике
    Солистка группы Kazka показала пышные ягодицы в купальнике
    Солистка группы Kazka показала пышные ягодицы в купальнике
    Солистка группы Kazka показала пышные ягодицы в купальнике
    Солистка группы Kazka показала пышные ягодицы в купальнике
    Солистка группы Kazka показала пышные ягодицы в купальнике
    instagram.com/kazka.band/

    «Прикосновение к воде - мое удовольствие. Морской воздух - мое вдохновение. Сегодняшний момент сохраню надолго», - сообщила фолловерам артистка.

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