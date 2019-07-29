Солистка группы Kazka показала пышные ягодицы в купальнике



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Александра Зарицкая instagram.com/kazka.band/

Саша Зарицкая отдыхает в Турции

Солистка популярной группы Kazka Александра Зарицкая после насыщенных рабочих будней устроила себе приятную отпуск.

Исполнительница поехала в один из роскошных отелей в Турции. О своем отдыхе Саша сообщила в Instagram. Певица запостила несколько фото, на которых запечатлена купающейся в море. Певица продемонстрировала поклонникам ягодицы.

«Прикосновение к воде - мое удовольствие. Морской воздух - мое вдохновение. Сегодняшний момент сохраню надолго», - сообщила фолловерам артистка.