Солистка группы Kazka показала пышные ягодицы в купальнике
Александра Зарицкая
instagram.com/kazka.band/
Саша Зарицкая отдыхает в Турции
Солистка популярной группы Kazka Александра Зарицкая после насыщенных рабочих будней устроила себе приятную отпуск.
Исполнительница поехала в один из роскошных отелей в Турции. О своем отдыхе Саша сообщила в Instagram. Певица запостила несколько фото, на которых запечатлена купающейся в море. Певица продемонстрировала поклонникам ягодицы.
instagram.com/kazka.band/
«Прикосновение к воде - мое удовольствие. Морской воздух - мое вдохновение. Сегодняшний момент сохраню надолго», - сообщила фолловерам артистка.