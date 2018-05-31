Звезда «Дэдпула» Джош Бролин в третий раз станет отцом

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Джош Бролин и Кэтрин Бойд

Радостной новостью Бролин поделился на своей странице в Instagram

Пока поклонники комиксов и киновселенной Marvel спорят, какой Джош Бролин круче – холодный и монументальный Танос или решительный и сентиментальный Кейбл, актер радуется скорому прибавлению в семействе. Его молодая жена Кэтрин Бойд беременна, о чем Бролин сообщил с помощью Instagram.

Стоит отметить, что для 50-летней звезды «Дэдпула» и «Мстителей» это будет уже третий ребенок – ранее актер был женат на актрисе Элис Адэйр, которая родила ему двоих детей: дочь Эден и сына Тревора, а для 30-летней Кэтрин малыш станет первенцем.

СМИ сообщают, что у супругов родится дочь. Напомним, что пара познакомилась во время работы – Бойд была личным ассистентом Бролина и между ними завязались отношения, а уже в 2016 они узаконили свои отношения. До 2013 года Джош был женат на актрисе Дайн Лэйн, с которой прожил более 10 лет.