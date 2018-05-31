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    Эндрю Линкольн уйдет из «Ходячих мертвецов» после 9 сезона

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    Кадр из сериала&nbsp;&laquo;Ходячие мертвецы&raquo; - Эндрю Линкольн уйдет из «Ходячих мертвецов» после 9 сезона
    Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

    Фанаты переживают, что после ухода актера сериал будет закрыт

    Портал Collider сообщает, что звезда сериала «Ходячие мертвецы» Эндрю Линкольн собирается покинуть проект после 9 сезона, съемки которого проходят в настоящее время.

    Телеканал AMC, который транслирует популярное телешоу, пока не дает никаких комментариев.

    Поклонники сериала гадают, что же станет с персонажем Линкольна и почему его решили убрать? Напомним, что Эндрю играет в «Ходячих мертвецах» с первого сезона и недавно говорил о том, что счастлив вернуться на съемочную площадку.

    Актер играет персонажа по имени Рик Граймс, бывшего полицейского, возглавляющего группу выживших. Источник уточняет, что в новом сезоне Линкольн появится лишь в 6 эпизодах, но что именно случится с его персонажем, не раскрывает. С уходом одной из главных звезд «Ходячих мертвецов» сериал, вероятно, будет претерпевать некоторые сложности, а, возможно, и вовсе будет закрыт.

    Джерело: Киноафиша

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