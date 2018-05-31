Эндрю Линкольн уйдет из «Ходячих мертвецов» после 9 сезона

Портал Collider сообщает, что звезда сериала «Ходячие мертвецы» Эндрю Линкольн собирается покинуть проект после 9 сезона, съемки которого проходят в настоящее время.

Телеканал AMC, который транслирует популярное телешоу, пока не дает никаких комментариев.

Поклонники сериала гадают, что же станет с персонажем Линкольна и почему его решили убрать? Напомним, что Эндрю играет в «Ходячих мертвецах» с первого сезона и недавно говорил о том, что счастлив вернуться на съемочную площадку.

Актер играет персонажа по имени Рик Граймс, бывшего полицейского, возглавляющего группу выживших. Источник уточняет, что в новом сезоне Линкольн появится лишь в 6 эпизодах, но что именно случится с его персонажем, не раскрывает. С уходом одной из главных звезд «Ходячих мертвецов» сериал, вероятно, будет претерпевать некоторые сложности, а, возможно, и вовсе будет закрыт.