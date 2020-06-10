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    Жизнь

    Звезды раскрыли свои секреты похудения во время самоизоляции

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    Певица Адель похудела на 45 килограмм - Звезды раскрыли свои секреты похудения во время самоизоляции
    Певица Адель похудела на 45 килограмм
    Фото: @adele

    Звезды поддерживают форму благодаря здоровому образу жизни

    Звезды кино и шоу-бизнеса раскрыли секреты своего похудения во время режима самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Соответствующий материал опубликовали The Sun.

    Например, звезда реалити-шоу и плюс-сайз-модель Джемма Коллинз (Gemma Collins) отказалась от еды вне дома, благодаря чему вес начал постепенно уходить. Она заранее готовит для себя несложные блюда. «У меня бывают загрузочные субботы, когда я ем все, что хочу. Затем в течение трех недель я подхожу к выбору пищи с умом», — рассказала Коллинз.

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    instagram.com/gemmacollins1/

    Телезвезда Хлои Ферри (Chloe Ferry) в соцсетях регулярно показывает процесс тренировок, во время которых она выполняет приседания и силовые упражнения. Кроме того, 24-летняя знаменитость контролирует свою диету. Например, на завтрак она ест яйца, ломтик хлеба и выпивает протеиновый шоколадный коктейль. Известно, что за последние несколько месяцев ей удалось сбросить 12 килограммов.

    Также Ферри недавно призналась, что она прибегала к хирургическим вмешательствам, так как раньше ее тело регулярно критиковали. Однако сейчас она поддерживает форму благодаря здоровому образу жизни.

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    instagram.com/chloegshore1/

    Во время режима самоизоляции удалось похудеть на 10 фунтов (4,5 килограмма) и блогерше Софи Касаи (Sophie Kasaei). «Сейчас я не ем еду навынос, не путешествую по стране и не езжу на работу, останавливаясь по пути в кафе. Дома я готовлю полезные блюда, а по утрам в течение часа тренируюсь вместе с отцом», — поделилась Касаи.

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    знаменитости кино шоу-бизнес
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