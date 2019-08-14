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    52-летняя Сальма Хайек показала упругие ягодицы во время купания с лошадьми

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    Сальма Хайек&nbsp; - 52-летняя Сальма Хайек показала упругие ягодицы во время купания с лошадьми
    Сальма Хайек 
    instagram.com/salmahayek/

    Кинозвезда порадовала поклонников новыми фото

    52-летняя актриса Сальма Хайек отдыхает на берегу океана, поражая своих поклонников безупречной фигурой. В купании плескалась актрисе неожиданно составили компанию лошади.

    Звезда пришла на пляж в сиреневом корсетном монокини, который подчеркнул ее стройную фигуру и соблазнительные формы. Распустив волосы, Сальма решила устроить небольшую фотосессию, тогда как в воду вошли два всадника на лошадях. Забавным видео с необычной компанией актриса поделилась с поклонниками.

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    52-летняя Сальма Хайек показала упругие ягодицы во время купания с лошадьми
    52-летняя Сальма Хайек показала упругие ягодицы во время купания с лошадьми
    52-летняя Сальма Хайек показала упругие ягодицы во время купания с лошадьми
    52-летняя Сальма Хайек показала упругие ягодицы во время купания с лошадьми
    52-летняя Сальма Хайек показала упругие ягодицы во время купания с лошадьми
    52-летняя Сальма Хайек показала упругие ягодицы во время купания с лошадьми
    52-летняя Сальма Хайек показала упругие ягодицы во время купания с лошадьми
    52-летняя Сальма Хайек показала упругие ягодицы во время купания с лошадьми
    52-летняя Сальма Хайек показала упругие ягодицы во время купания с лошадьми
    52-летняя Сальма Хайек показала упругие ягодицы во время купания с лошадьми
    instagram.com/salmahayek/

    «Всегда рада неожиданным компаниям», – подписала свой новый пост актриса.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

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    актриса
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