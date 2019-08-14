52-летняя Сальма Хайек показала упругие ягодицы во время купания с лошадьми



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Сальма Хайек instagram.com/salmahayek/

Кинозвезда порадовала поклонников новыми фото

52-летняя актриса Сальма Хайек отдыхает на берегу океана, поражая своих поклонников безупречной фигурой. В купании плескалась актрисе неожиданно составили компанию лошади.

Звезда пришла на пляж в сиреневом корсетном монокини, который подчеркнул ее стройную фигуру и соблазнительные формы. Распустив волосы, Сальма решила устроить небольшую фотосессию, тогда как в воду вошли два всадника на лошадях. Забавным видео с необычной компанией актриса поделилась с поклонниками.

«Всегда рада неожиданным компаниям», – подписала свой новый пост актриса.