90-летняя бабушка Дакоты Джонсон держит дома 14 тигров и львов (фото)



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Актриса Дакота Джонсон

Телеведущий вспомнил кадры с бабушкой и мамой Дакоты, ставшие культовые

Голливудская актриса Дакота Джонсон стала героиней нового выпуска «Шоу Грэма Нортона». В эфире актриса откровенно рассказала историю своей непростой семьи.

Бабушке звезды «Пятидесяти оттенков серого» Типпи Хедрен сейчас 90 лет. Актриса прославилась, сыграв в фильмах Альфреда Хичкока «Марни» и «Птицы». Однако в дальнейшем она отказывалась от предложений маэстро и это едва не стоило ей карьеры в мире кинематографа.

Типпи — известная активистка и борец за права животных. У нее дома до сих пор живет 13 или 14 львов и тигров: точное число внучка звезды не смогла вспомнить. Раньше в особняке Типпи жило еще и около 60 обычных кошек, но сейчас их осталось всего несколько.

Бабушка Дакоты Джонсон

Телеведущий вспомнил кадры с бабушкой и мамой Дакоты, ставшие культовые. На одном из них огромный тигр запрыгивал в окно кухни, где в этот момент его хозяйка спокойно разговаривала по телефону.

На другом снимке была запечатлена уже мама актрисы, Мелани Гриффит, в подростковом возрасте. Она купалась в бассейне, когда лев внезапно решил запрыгнуть туда и намеревался укусить ее за ногу. «Мама все-таки не потеряла ногу», — пошутила Дакота.

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