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«Перша і, можливо, остання». Документальна стрічка Сенцова виходить в прокат

Валерія Димчук
glavcom.ua
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«Перша і, можливо, остання». Документальна стрічка Сенцова виходить в прокат
В основі стрічки – випадково знятий бій на боді-камеру на позиції «Реал» на сході України, звідси й назва фільму
фото: Олег Сєнцов/Facebook

Кінорежисер Олег Сенцов нагадав про прем'єру свого документального фільму «Реал»
 

Режисер та військовослужбовець Олег Сенцов перервав своє мовчання у мережі Facebook, щоб нагадати про свою «першу і, можливо, останню документальну стрічку». Допис Сенцова на сторінці у Facebook з'явився після чотиримісячного мовчання українського кінорежисера та письменника, який пішов до війська захищати Україну. 

«Чотири місяці прожив без Facebook. Це був непоганий час – не потрібно було стежити за життям інших людей і думати, що написати про своє. Але є події, заради яких варто перервати мовчання й знову зайти сюди», – розповідає він.

Режисер нагадує, що 20 лютого в прокат виходить документальний фільм «Реал»: «Моя перша і, можливо, остання документальна стрічка. Фільм, який складно назвати фільмом. Це шматочок правди про війну, яку потрібно бачити такою, якою вона є насправді». 

Сенцов подякував героям 47-ї бригади, пам’яті яких присвячена стрічка.  

«Я вдячний усім героям 47-ї бригади, пам’яті яких присвячений цей фільм. Дякую кінотеатрам, які вже цього тижня починають показувати його на широких екранах. Окрема подяка мережі «Мультиплекс», яка 19 лютого організовує благодійні сеанси у своїх кінозалах – усі зібрані кошти будуть передані до фонду загиблих воїнів», – написав кінорежисер.

За словами Сенцова, 18 лютого він особисто представить стрічку на допрем'єрному показі в Будинку кіно.

«Перша і, можливо, остання». Документальна стрічка Сенцова виходить в прокат фото 1
фото: Олег Сенцов/Facebook

«Приходьте дивитися це незручне, але важливе кіно. Купуйте квитки, підтримуйте родини полеглих героїв. Поширюйте цю новину, щоб якомога більше людей змогли подивитися правді в очі. Дякую!», – написав він. 

Світова прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі в Карлових Варах у липні 2024 року. Також його побачили глядачі Міжнародного фестивалю документального кіно в Амстердамі, на Варшавському і Стокгольмському міжнародних кінофестивалях. Українська прем’єра відбулась на кінофестивалі Київський тиждень критики.

До слова, стрічка «Камінь, папір, ножиці» режисера Франца Бьома, присвячена повномасштабному вторгненню в Україну за участі Олександра Рудинського у головній ролі, отримала премію BAFTA. 

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Теги: кіно Олег Сенцов війна Україна

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