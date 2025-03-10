Курочка, яка несе золоті яйця. Легендарний актор оцінив суперхіт Театру Франка «Конотопську відьму»

Олексій Богданович: «Новий театр – більше театр форми, аніж суті»

Народний артист України, легенда Національного театру Франка Олексій Богданович називає надпопулярну «Конотопську відьму». поставлену режисером Іваном Уривським, курочкою, яка несе золоті яйця театру. Актор в інтерв’ю «Главкому». зауважує, що комерційний успіх є важливою частиною постановок: «Дай Бог, щоб вистава заробляла, бо театр і на ЗСУ багато витрачає». Проте актор звертає увагу на інший аспект цієї історії успіху. «Коли я був у Рівному, до мене жіночка підійшла та спитала: «Скажіть, будь ласка, а у вас в театрі, що – лише одна вистава йде?». Я кажу: «Ні, дві» (сміється). Питаю її: «А що таке?». А вона мені: «Та ви знову до нас «Конотопську відьму» привозите…», – розповів він.

Богданович вважає, що формула «коротко і яскраво», притаманну сучасному театру ефектна, проте тимчасова: «Я тішу себе надією, що і це пройде. Треба у новому покопирсатися, а потім прийде відчуття: все, годі, наїлися і цим». «Новий театр – більше театр форми, аніж суті. Там все креативно, сучасно, але при цьому це – данина моді…, – додав актор. – Зараз я приходжу в театр, а там на сцені щось блимає: раз, два, три… Я виходжу і думаю: а що це було? Я там нічого не встигаю. Йде калейдоскоп картинок, а почуттєво я залишаюсь холодним, мені нікого не жаль і я нікому не співчуваю. А я не хочу бути холодним, я хочу, щоб театр мою душу бентежив».

Серед вистав Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка народний артист України Олексій Богданович виділяє «Візит», яку поставив режисер Давид Петросян і в якій сам Богданович грає одну з провідних ролей. Акторові імпонує стиль та глибина, яку закладає у свій проєкт режисер. «Це дуже глибокий хлопець, і ось ця його глибина мене і манить», – так характеризує Богданович, який понад 40 років працює в театрі ім. Івана Франка, режисера, який поставив виставу «Візит», а також інші супепопулярні вистави у столичних театрах: лише у минулому році «Отелло» у Театрі Лесі Українки та «Процес» у Театрі на Подолі.

В цілому щодо нової генерації театральних митців актор налаштований оптимістично: «Для молодих режисерів важливо – викинути енергію. Вони дуже експресивні, хай викидають цю енергію – пройде час, і вони трохи заспокоються. Це данина молодості».

Раніше «Главком» писав, що аншлагова вартість вистави «Конотопська відьма» режисера Івана Уривського за однойменною повістю Григорія Квітки-Основ'яненка становила 600 тис. грн. Директор Національного театру ім. Івана Франка Євген Нищук розповідав у листопаді 2024-го: «Скільки б разів ми її не виставляли на місяць, вона продається за 13 хвилин».

Також стало відомо, що 11 грудня 2023 року відбувся перший благодійний показ вистави «Конотопська відьма». Тоді збори на потреби ЗСУ склали близько 2 млн грн.

«Главком» повідомляв, що у березні 2024 року Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка став лауреатом премії «Київська пектораль» за виставу «Візит». ЇЇ режисер Давид Петросян переміг у номінації «За кращу режисерську роботу», а актор Олексій Богданович отримав нагороду «За краще виконання чоловічої ролі».