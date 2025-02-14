Стартував кінофестиваль Берлінале. Український фільм змагатиметься за нагороду

Український фільм покажуть на Берлінале вперше за 27 років

У Берліні розпочався всесвітній кінофестиваль Берлінале. Вперше після 1997 року український документальний фільм потрапив до основної конкурсної програми. За головний приз цього року змагатимуться загалом 19 фільмів, зокрема й «Стрічка часу» української режисерки Катерини Горностай.

Що відомо про кінофестиваль Берлінале

Берлінський міжнародний кінофестиваль, відомий також як Берлінале, проходить щорічно в лютому, починаючи з 1951 року. Це один з найбільших і найпрестижніших кінематографічних заходів у світі, де беруть участь більше 20 тис. спеціалістів з 120 країн. Фестиваль приваблює увагу завдяки своєму головному призу – Золотому ведмедю, а також численним спеціальним нагородам. 75-й міжнародний кінофестиваль триматиме до 23 лютого.

В цьому році головою журі виступить відомий режисер Тодд Хейнс, творець фільму «Травень-грудень». Загалом у основній конкурсній програмі будуть представлені 19 фільмів, серед яких і «Стрічка часу», що боротиметься за головну нагороду фестивалю.

Український фільм Олексія Радинського «Спеціальна операція» буде представлений у секції Berlinale Forum/Forum Expanded. Окрім того, два копродукційні фільми про Україну покажуть у секції Forum: «Час підльоту» режисера Віталія Манського (Україна, Латвія та Чехія) та «Коли над морем спалахує блискавка» режисерки Єви Нейман (Україна, Німеччина).

Що відомо про фільм «Стрічка часу»

Режисеркою фільму виступила Катерина Горностай. Стрічка розповідає про шкільних вчителів та їх учнів під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відбудеться чотири покази – 20, 21, 22 і 23 лютого.

Зйомки кіно тривали з квітня 2023 по червень 2024 року. В центрі уваги – герої, що представляють українські школи в Харкові, Києві, Одесі, Запоріжжі, Миколаєві, Бучі та інших містах, де війна залишила незгладимий слід.

Одним з найбільш болісних моментів фільму є похорон у місті Ромни, Сумщина, де внаслідок атаки російського дрону загинули працівники місцевої школи.

Нагадаємо, раніше кадри зі знімального майданчика іншого кінофільму у столиці обурили киян. На Дарниці просто посеред білого дня помітили людей одягнутих як російські солдати.

Окрім того в Італії планували показ пропагандистських фільмів про Майдан і війну у лютому. Держкіно відреагувало.