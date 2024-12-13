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«Не треба й ворогів...». Наталя Сумська розбила «в пух і прах» львівську виставу про Івасюка

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Українська акторка Наталія Сумська зробила висловилася про львівську виставу
фото з відкритих джерел

Львівський театр ім. Заньковецької 9-10 грудня мав гастролі у столиці з виставою «Червона рута»

Народна артистка України та прима столичного театру імені Івана Франка Наталія Сумська різко висловилася про гучну виставу «Червона рута» Львівського національного театру імені Марії Заньковецької. За її словами, творці постановки допустилися серйозних помилок у зображенні окремих історичних постатей. Про це Сумська зауважила в інтерв'ю «Апострофу».

«Дивилася виставу заньківчан «Червона рута», які ось закінчили свої гастролі в Києві. Шкода, наш художній керівник минулих років Сергій Данченко був показаний неправдиво й брутально, геть відкинувши те, що він підняв на високий рівень і львівський театр, і мій Театр Франка. Це ціла історія українського театру, яку самі ж і паплюжимо, не треба й ворогів», – зауважила акторка.

Сергій Данченко (17 березня 1937, Запоріжжя – 20 серпня 2001, Київ) – театральний діяч, режисер широкого творчого діапазону, педагог. Здійснив постановки понад 60 вистав в Україні та за кордоном. У 1979-2001 роках був художнім керівником театру Франка.

Наталія Сумська розкритикувала неточності, пов’язані з Шевченківською премією, яку, за її словами, ніхто з учасників вистави «Прапороносці» не отримував.  «Ввели в канву вистави неправдиву інформацію про Шевченківську премію, її ніхто не отримав з учасників вистави «Прапороносці», та й форма подачі найвищої мистецької премії була зневажливою», – зазначила прима столичного театру.

Зауважимо, що у 1947 році вийшов роман-трилогія «Прапороносці» Олеся Гончара, який став знаковим для української літератури. У 1974 році, до 30-річчя перемоги над фашизмом, головний режисер Львівського драматичного театру ім. Марії Заньковецької Сергій Данченко звернувся до автора з проханням інсценізувати цей твір. Як згадувала дружина письменника Валентина Гончар, Олесь Терентійович повністю довірився театру, не втручаючись у постановку, пише газета «День».

Актори у виставі «Прапороносці» (1975 р.). Зліва направо: Анатолій Хостікоєв, Богдан Козак і Федір Стригун
Актори у виставі «Прапороносці» (1975 р.). Зліва направо: Анатолій Хостікоєв, Богдан Козак і Федір Стригун
фото: архів львівського театру ім. М. Заньковецької

Інсценізацію роману «Прапороносці» Данченко здійснив у співпраці з Богданом Антківим, художником вистави став Мирон Кипріян. Водночас для написання музики запросили молодого композитора Володимира Івасюка. Львівський поет Роман Кудлик порадив Данченку саме його кандидатуру.

В одному з інтерв’ю Івасюк розповідав: «Це, звичайно, дуже відповідальна робота, адже твір став класикою і улюбленим твором нашого народу. Тим паче, що на сцені він буде ставитись вперше. Сам процес був дуже складним, довгі розмови з режисером, який багато в чому мені допоміг. Музика була написана, і я записав її в Києві разом із симфонічним оркестром. Ця робота цікава ще й тим, що в п’єсі є три пісні на тексти, які створені Гончаром ще до того, як був написаний роман. Наскільки пам’ятаю, говорив режисер, це були вірші, які лягли в основу майбутнього роману».

Для написання музики до вистави запросили молодого композитора Володимира Івасюка
Для написання музики до вистави запросили молодого композитора Володимира Івасюка
фото з відкритих джерел

Пісні, які підготував Івасюк до вистави, так полюбилися акторам, що їх співали навіть ті, хто не був залучений у постановці. Зокрема, пісня «Полкове знамено» стала справжнім камертоном вистави.

Вистава отримала високу оцінку критиків і завоювала першу премію на Всесоюзному конкурсі театральних вистав. Олесь Гончар вважав, що виставі дещо бракує динаміки, але особливо відзначав музику Івасюка, яка вражала органічністю, напруженістю та емоційною насиченістю.

Афіша вистави «Прапороносці» з автографами її учасників
Афіша вистави «Прапороносці» з автографами її учасників
фото: Чернівецький обласний меморіальний музей Володимира Івасюка

Вистава з тріумфом гастролювала, але після трагічної смерті Івасюка декорації згоріли. Нині постановка існує тільки в радіоваріанті, а деякі музичні фрагменти можна почути в Меморіальному музеї Володимира Івасюка в Чернівцях.

«Прапороносці» стали значним успіхом для молодого композитора, відкривши йому шлях до визнання, хоча сам він залишався скромним. В інтерв’ю він говорив: «Цього року десь я розповідав про постановку «Прапороносців» у Львові, на сцені театру ім. Марії Заньковецької. Про успіх, який мала ця вистава, про гарне відношення слухачів міста і республіки, тобто глядачів міста і республіки, і також про те, що цю виставу висунуто на здобуття премії ім. Т.Г.Шевченка. Це, власне, такий маленький підсумок роботи за цей рік». 

Нагадаємо, що 9-10 грудня Львівський національний театр імені Марії Заньковецької провів гастролі у Києві, представивши виставу «Червона рута» (авторка Наталія Ворожбит, режисер Максим Голенко). Постановка була присвячена історії життя і творчості легендарного українського композитора Володимира Івасюка.

У мюзиклі зіграли заслужений артист України Марк Дробот, Зюбіна Римма, Надія Шепетюк, народні артистки України Олександра Бонковська та Любов Боровська, народний артист України Ярослав Мука, заслужений діяч мистецтв України Юрій Чеков та інші. 

У Києві квиток на виставу коштував від 1200 грн. Водночас у Львові показ мюзиклу продовжується і вартість квитка становить від 150 грн до 1200 грн, що значно нижче, аніж у столиці.

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Теги: Київ Львів театр Театр Франка акторка

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