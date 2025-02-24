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На фронті загинув український актор Олексій Самойленко

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На фронті загинув український актор Олексій Самойленко
Захисник був родом із Донеччини
фото: Kateryna Hryhorenko/Facebook

Олексій Самойленко долучився до лав Збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії

На фронті загинув актор Олексій Самойленко. Про це інформує «Главком» з посиланням на повідомлення  подруги актора Катерини Григоренко.

За словами подруги актора, Самойленко загинув 19 лютого.

Олексій Самойленко родом з Донецької області
Олексій Самойленко родом з Донецької області
фото: Олексій Самойленко/Facebook

«Я досі не можу осягнути це. Ми бачились ще декілька днів тому, коли Льоша був в Києві на вихідні. Я хочу запам’ятати його таким живим і легким, яким він був в той день. Льоша ніколи не говорив зайвого і ніколи не жалівся. В ньому була така щирість і гідність, що поряд з ним мені завжди було трохи соромно за себе», – розповіла Катерина Григоренко.

Олексій Самойленко долучився до лав Збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

«Льоша знав, за що він воював. Він родом з Донецької області, і там поховані його предки. А ще він був надзвичайно талановитим актором. Такого серця більше немає ні в кого», – написала подруга актора. 

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Допис, поширений Kateryna Hryhorenko (@kateryna.hryhorenko)

Як повідомила Катерина Григоренко, прощання з Олексієм Самойленком відбудеться в середу, 26 лютого, о 10.30 ранку на Алеї Героїв Берковецького кладовищі у Києві.  

Самойленко навчався у Київськлму національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого
Самойленко навчався у Київськлму національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого
фото: Олексій Самойленко/Facebook

Олексій Самойленко навчався у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, здобув популярність завдяки ролям у серіалі «Доктор Віра» та фільмі «Прогулянка у порожнечі».

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Теги: війна смерть Україна актор

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