На фронті загинув український актор Олексій Самойленко
Олексій Самойленко долучився до лав Збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії
На фронті загинув актор Олексій Самойленко. Про це інформує «Главком» з посиланням на повідомлення подруги актора Катерини Григоренко.
За словами подруги актора, Самойленко загинув 19 лютого.
«Я досі не можу осягнути це. Ми бачились ще декілька днів тому, коли Льоша був в Києві на вихідні. Я хочу запам’ятати його таким живим і легким, яким він був в той день. Льоша ніколи не говорив зайвого і ніколи не жалівся. В ньому була така щирість і гідність, що поряд з ним мені завжди було трохи соромно за себе», – розповіла Катерина Григоренко.
Олексій Самойленко долучився до лав Збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.
«Льоша знав, за що він воював. Він родом з Донецької області, і там поховані його предки. А ще він був надзвичайно талановитим актором. Такого серця більше немає ні в кого», – написала подруга актора.
Як повідомила Катерина Григоренко, прощання з Олексієм Самойленком відбудеться в середу, 26 лютого, о 10.30 ранку на Алеї Героїв Берковецького кладовищі у Києві.
Олексій Самойленко навчався у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, здобув популярність завдяки ролям у серіалі «Доктор Віра» та фільмі «Прогулянка у порожнечі».
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