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Актор Богданович розповів, як йому насолив попередній керівник Театру Франка

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Богданович: Я боюсь зграї, бо за натурою – самітник
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Богданович та Захаревич одночасно претендували на керівну посаду у театрі Франка

Народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та актор театру і кіно Олексій Богданович зізнався, що його стосунки з колишнім керівником Театру Франка Михайлом Захаревичем були далеко не дружніми. Про це він зауважив в інтерв’ю «Главкому».

«Ну, ми ніколи не були друзями… Він мені так насолив свого часу…», – прокоментував Богданович свої стосунки із Захаревичем.

Зокрема, актор пригадав ситуацію з декораціями вистави «Живий труп», за яку він отримав престижну театральну премію «Пектораль».

«Була вистава «Живий труп». Я за неї отримав «Пектораль», вистава обцілована, хоча й не попсова – не «Конотопська відьма», на яку квитки неможливо купити. Вистава складна, але дуже стильна і нетрадиційно поставлена. Аж раптом декорації цієї вистави виставляють на вулицю – під дощ, під сніг, через які вони, звісно, пропали. Все, декорацій нема, виставу знімають. А у мене питання тим часом: а чому вони опинилися на вулиці?», – зауважив артист.

Богданович припустив, що Захаревич, можливо, не мав жодного злого наміру, але він сприйняв цю ситуацію надто особисто.

«Може, Захаревич ні про що таке й не думав, але я це сприйняв надто особисто. Так, це моя проблема, що я це так сприйняв. А вся ця історія могла й не мати жодного стосунку до реальності і бути тільки моїми фанаберіями (дивацтвом – «Главком)… Але ж це не рядова вистава, вона стала найкращою виставою року («Живий труп» у театрі Франка поставили у 2014-му – «Главком»). Тоді і я як виконавець головної ролі, і режисер Роман Мархоліа (він залишився у Росії і зараз нев’їздний) отримали «Пектораль»», – наголосив Народний артист України.

Також Богданович розповів, що кілька років тому подавав свою кандидатуру на посаду керівника театру, але програв вибори Михайлу Захаревичу, який очолював театр майже 30 років з перервою на роботу у Мінкульті.

«Я місяць готувався, писав програму, але, можливо, повів себе некоректно, бо відверто розповів про всі проблеми, які накопичилися у театрі за керівництва Захаревича. У підсумку обрали його, а я програв. Тепер я вже навіть дякую Богові, що не увійшов в цю систему», – підкреслив артист.

Нагадаємо, Олексій Богданович назвав надпопулярну «Конотопську відьму», поставлену режисером Іваном Уривським, курочкою, яка несе золоті яйця театру. Актор в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що комерційний успіх є важливою частиною постановок: «Дай Бог, щоб вистава заробляла, бо театр і на ЗСУ багато витрачає».

Раніше 61-річний Олексій Богданович зізнався, що дружина радить йому омолоджувальні процедури, зокрема, зробити блефаропластику. Актор зауважив, що відчуває себе людиною середнього віку на років 40. Своє дорослішання він сприймає поки що без паніки.

Також в  інтерв’ю «Главкому» Олексій Богданович вперше поділився подробицями про свою дружину.

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Теги: Олексій Богданович артист актор Театр Франка театр

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