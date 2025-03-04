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СБУ повідомила про підозру актору РФ Охлобистіну, який закликав вбивати українців

Катерина Іванова
glavcom.ua
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СБУ повідомила про підозру актору РФ Охлобистіну, який закликав вбивати українців
фото з відкритих джерел

Охлобистін закликав до продовження збройної агресії РФ, вбивства українців та захоплення нових регіонів України

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора-пропагандиста Івана Охлобистіна, який агітує за війну РФ проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За даними слідства, у вересні 2022 року він став хедлайнером концерту-мітингу на червоній площі в Москві, який відбувся з нагоди фейкового приєднання тимчасово окупованих територій України до складу Росії.

«Тоді Охлобистін прямо зі сцени закликав до продовження збройної агресії РФ, вбивства українців та захоплення нових регіонів нашої держави», – йдеться у повідомленні.

Крім того, СБУ задокументувала й інші виступи фігуранта, де він агітував до поширення кремлівського режиму по всій території України.

«За публічну підтримку рашизму, зокрема воєнних злочинів окупаційних угруповань РФ, кремль регулярно відзначає фігуранта різними нагородами, як ідейного пропагандиста», – заявляють в СБУ.

СБУ повідомила про підозру актору РФ Охлобистіну, який закликав вбивати українців фото 1
фото: СБУ

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисника на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Охлобистіну про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки фігурант переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Як відомо, у 2016 році ватажок бойовиків так званої ДНР Олександр Захарченко вручив Охлобистіну паспорт «ДНР». Акторові в 2014 році було заборонено в'їзд в Україну. Він кілька разів відвідував окупований Донецьк і заявляв, що готовий воювати за «ДНР».

У тому ж році Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо російського актора Івана Охлобистіна. 

З початком повномасштабного вторгнення РФ пропутініст виступив з підтримкою повномасштабного вторгнення терористів на територію України після чого організував флешмоб «Работайте, братья». У вересні 2022 року, під час концерту з нагоди так званого «приєднання» тимчасово окупованих територій до складу Росії – запам'ятався закликами до «священної війни» та вигуками «гойда».

Вже у 2023 році Охлобистін потрапив під обстріл на Донбасі. Куля нібито потрапила у бронежилет. Про це повідомляє російське видання «ТАСС».

Як розповіла донька пропагандиста Євдокія Батаріелі-Охлобистіна, її батьки їздили на Донбас «відвозити гуманітарну допомогу». Мати поїхала в Ростов за «добавкою», а її батько в той момент потрапив під обстріл, під час якого «зловив кулю».

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Теги: СБУ пропаганда актор росіяни експертиза

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