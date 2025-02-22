Куди сходити у Києві протягом тижня 24 лютого-2 березня: перелік культурних подій

Київський академічний театр на Печерську пропонує глядачам комедійний соціальний мюзикл «Мистецтво домовлятися»

Цими вихідними у Києві відбуватимуться цікаві вистави, виставки, зустрічі та майстер-класи. Столичні театри, музеї і бібліотеки підготували для киян та гостей міста свої культурні програми.

Зокрема, Київський академічний театр на Печерську пропонує глядачам комедійний соціальний мюзикл «Мистецтво домовлятися». Музей окупації Києва запрошує відвідати фотовиставку «Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014».

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві з 24 лютого по 2 березня.

Театри

25 лютого – вистава «Батько». Спроба згадати життя на дві дії;

26 лютого – вистава «Сталкера». Специфічна комедія;

26 лютого – вистава «Віддайте тіло». Гостра сатира;

27, 28 лютого – вистава «З цією виставою щось не так». Українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи «The Play That Goes Wrong»;

28 лютого – вистава «Дім». Колективне сновидіння;

1 березня – вистава «Син». Драма;

1 березня – вистава «Легенди Києва». Бувальщини;

2 березня – вистава «Самотній Захід». Bad/good trip у світ Мартіна Макдони.

1 березня – вистава «Солом’яний Бичок» – комедія;

2 березня – вистава «Коза-Дереза» – жарт не на жарт.

Дитячий простір «У світі казок»

1 березня – вистава «Принцеса на даху» – вередлива казка.

26 лютого – «Графиня Маріца»;

27 лютого – «В джазі тільки дівчата»;

28 лютого, 1 березня – «Сімейка Аддамсів»;

2 березня – «За двома зайцями».

25 лютого, 1 та 2 березня – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;

26 та 27 лютого – комедія «Уявно хворий»;

28 лютого та 1 березня – романтичний трилер «Double Double або Загадкова пастка»;

2 березня – вистава «Шантрапа».

26 лютого – «Розпусник», іронічна комедія;

27 лютого – «Камінний господар», романтична легенда;

28 лютого – «Мистецтво домовлятися», комедійний соціальний мюзикл;

1 березня – «Море-океан», філософський трилер, розіграний комедійними персонажами;

2 березня – «Покоління пепсі», поетично-фантастичний трилер початку нульових.

1 березня – концерт солістів театру з циклу «Романс в укритті» «Весняний вітер»;

2 березня – балет на дві дії «Коппелія. Нова історія ляльки»;

2 березня – концерт Віктора Романченка «Вечір у стилі Rock».

27 лютого – музична комедія «Весілля в Авлабарі»;

28 лютого – ексцентрична комедія «Гуцулка Ксеня»;

1 березня – битви гарему «Роксолана. Сходження зірки»;

2 березня – музична комедія «Конотопська відьма».

28 лютого – «Чарівник країни Оз»;

1 березня – «Гуси-Лебеді»;

2 березня – «Троє поросят».

Музеї

до 28 березня – виставка «Із полум’я зродилась» у Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

1–2 березня – виставка «Архетип Українського Героя»;

1–2 березня – виставка «Шлях України до ЄС в ілюстраціях, плакатах, арттворах»;

1 березня – 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

1 березня – 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

до 31 грудня – виставка «Свої/Чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

1–3 березня – виставка «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

1, 2 березня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/Чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

1 березня – кураторські екскурсії виставкою «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

1–31 березня – виставка «Віктор Цимбал. Архів. Колекція»;

1 березня – 13 квітня – виставка творів Олександра Яновича «Нехай буде так. Let it be».

1–31 березня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 грудня – виставка «Українські обличчя зони»;

1–9 березня – виставка «Говори про мене гарно», присвячена Тетяні та Вікторії Цимбал;

1 березня – творчий вечір актора і воїна Дмитра Лінартовича.

1–31 березня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;

2 березня – чаювання в музеї «Смакуємо Колодія разом»;

17 січня – 25 лютого – фотовиставка «Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

2 березня – 15 квітня – до святкування 17-ї річниці від дня відкриття музею презентація другого етапу виставки «Герої творів Шолом-Алейхема. Штетл. Малює штучний інтелект»;

щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

1–31 березня – виставка «Tempo Primo»;

1 березня – майстер-клас «Квіткова гармонія: чарівний світ ошибана».

1–10 березня – виставка Катерини Подольської «Подих творчості»;

1–10 березня – виставка Марії Франчук;

1 березня – концерт Національної філармонії України;

11–28 лютого – фондова виставка «Галопом по Європі»;

1–28 лютого – виставка Ellen Orro;

27 лютого – музейний лекторій: «Подорож Павла Тичини в Європу в 1925 р.».

21 лютого – 13 березня – виставка кераміки Єлізавети Портной.

27 лютого – відкриття виставки творчих робіт переможців Міжнародного мистецького конкурсу «De Facto «Status WAR» у межах проєкту «Мистецтво під час війни» (спільний проєкт НМДМУ та просвітницької платформи UA.Heritage);

до 9 березня – художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення Національного музею декоративного мистецтва України;

до 16 березня – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. з колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці;

до 2 березня – виставка живопису, графіки, витинанки Василя Корчинського «Світ, в якому я живу»;

2 березня – майстер-клас витинанки від художника В. Корчинського в межах виставкового проєкту «Світ, в якому я живу».

до 10 березня – персональна виставка Олексія Овчаренка «Барви Всесвіту»;

до 20 березня – виставка Ольги Шинкаренко «Магія природи – картини-обереги»;

1 березня – лекція к.і.н. Панченка В.О. «Феодосій Софонович – київський літописець доби Гетьманщини».

до 28 лютого – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

18 лютого – 4 березня – «Мозаїка стилів» колективна виставка робіт художників, які є членами Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» і найталановитіших студентів КНУДТ.

1 березня – лекція «Традиційне народне вбрання Східного Поділля кін. ХІХ– поч. ХХ ст.»;

до 21 травня – віртуальна 3D виставка «Іван Гончар. Збирач»;

5 лютого – 30 березня – виставка «Вишивка Східного Поділля», дарунок родини Причепіїв;

упродовж місяця – майстер-клас з фольклору;

упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

упродовж місяця – майстер-клас з традиційних танців;

вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.

1 березня – всеукраїнський конкурс «Талановиті діти України»;

упродовж лютого – виставка «Віктор Зарецький. Між рядків і полотен», до 100-річчя від дня народження художника;

упродовж лютого – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто загинув і захищає Україну від російської агресії;

продовження виставки «Віддай перевагу зіркам!» гравера Іллі в Музеї історії релігії (Львів);

продовження виставки до Дня Гідності та Свободи;

продовження виставки видань про голод в Україні 1920–1922, 1932–1933 та 1947 років. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів.

28 лютого – «Українська мова серед мов світу». Лекція мовознавця В. Радчука в Лінгвістичному музеї КНУ ім. Т. Шевченка;

28 лютого – новий проєкт літературних зустрічей Олександр Козинець.

2 березня – заходи для Захисників та Захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів» з метою покращення результатів соціальної та психологічної реабілітації шляхом залучення до культурно-освітнього музейного простору (спільно з БФ «Братство добрих сердець»);

до 4 березня – виставка художніх робіт «Війна очима дітей» (спільно з Київською міською спілкою ветеранів Афганістану);

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

28 лютого – «Вір, надійся, кохай»;

1 березня – «Клуб джентльменів».

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;

щосереди та щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;

1 березня – «Welcome to Starytskyi House». Екскурсія англійською мовою;

2 березня – «Історії кохання. Старицькі». Гостини;

1 березня – Концерт квартету баяністів ім. Різоля. НФУ;

2 березня – Концерт Ю. Шутка (флейта). НФУ;

2 березня – Концерт Є. Ліпітюк (сопрано), О. Чувпило (тенор), ансамбль «Рідні наспіви». НФУ.

На замовлення:

«Чарівний ліхтарик. У пошуках кота». Інтерактивна програма для малечі;

«Молода Україна. Перший український журнал для дітей». Сімейна інтерактивна програма.

25 лютого – відкриття виставки «Свідчення. Молитви» Ірини Вештак-Остроменської та Володимира Вештака.

1 березня – романтична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;

1–31 березня – оглядові екскурсії музеєм.

24 лютого – 1 березня – виставка «Із полум’я зродились» спільно з Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні – Музеєм Революції Гідності та БФ «КОЛО»;

26 лютого – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» та БФ «ЯМаріуполь». Огляд макета Маріупольського драмтеатру;

1 березня – родинна субота в музеї;

1 березня – заняття з тактичної медицини;

1 березня – мистецькі майстер-класи;

1 березня – екскурсії;

1 березня – самостійний огляд і екскурсії при наборі групи охочих від 10 осіб;

24 лютого – 1 березня – оглядові та тематичні екскурсії за тел. (044) 204-85-17.

26 лютого – 2 березня – виставка «Відвага нації»;

27 лютого – експонування твору в межах проєкту «Крізь потаємні дверцята»;

27 лютого – кураторські екскурсії в межах проєкту «Крізь потаємні дверцята»;

1–2 березня – «13-17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

1–2 березня – екскурсії інтерʼєрами Музею Ханенків;

2 березня – концерт Almia Music;

щосуботи та щонеділі – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;

щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія.

24 лютого – «Фізична безбарʼєрність у закладах культури та освіти». Методична консультація від спеціалістів;

25 лютого – «Київські адреси народної творчості Києва. Вивчаємо! Інформаційно-практична консультація від Михайла Кальницького;

27 лютого – «Статус». Методично-практична консультація з питань атестації народних (аматорських) колективів (студій);

27 лютого – організація виставкових проєктів народних (аматорських) колективів (студій). Методична консультація;

28 лютого – методична консультація з організації мистецьких етнографічних заходів «Етнічна мозаїка столиці: корінні народи України»;

1–2 березня – вініловий доробок української музики. Тріо бандуристок Житомирської обласної філармонії «Криниця моя жива», Галина Менкуш «Ой, крикнула лебедонька...».

24 лютого – на честь річниці Революції Гідності фінісаж виставки – історичного виставкового проєкту «Майдан. Різдвяна Шопка Революції Гідності. 10 років потому»;

1–2 березня – серія освітніх курсів «Малюємо на склі». Майстер-клас від народної майстрині Меланії Самойленко;

1–2 березня – майстер-клас «Мотанка – це просто!» від народної майстрині Яни Косаківської.

Бібліотеки

24 лютого – перегляди фільмів мовою оригіналу;

24 лютого – мовний клуб НУМО;

24 лютого – «Український сценографічний авангард. А. Петрицький». Театральний вечір;

25 лютого – панахида на вшанування пам’яті Лесі Українки;

25 лютого – «Київські адреси Лесі Українки». Презентація краєзнавчого маршруту в бібліотеці «Деміївська»;

25 лютого – День української жінки разом з ГО «Літай!»;

25 лютого – лекція «Правда і вимисел навколо Лесі Українки»;

26 лютого – Віталій Білозір «Порцелянове яблуко». Презентація книги;

27 лютого – Шлях до себе: методики самодопомоги;

27 лютого – Жіноче коло психологічної підтримки;

27 лютого – лекція-практикум «Льоля для себе». Жіноче коло на HandmadeExpo;

27 лютого – концерт Володимира Войта та Олега Скакуна «Довгі розмови про зиму»;

1 березня – розмовний клуб «English Speaking Club».

24 лютого – 2 березня – фотовиставка Юльці Кисіль «Хвиля спогадів»;

24–26 лютого – колективна виставка живопису «Глечики». У межах арт-проєкту «Душа України» (куратор – Елен Орро);

24 лютого – розмовний клуб англійської мови «Зустрічі з англійською» (за попереднім записом);

24 лютого – бібліотечний кінозал. Документальний фільм «Озброєні піснею» (спільно з організацією «Арт Трафік»);

25 лютого – комп’ютерні курси для людей старшого віку;

25 лютого – театральна студія для дітей «Імені пса Патрона» (за попереднім записом);

26 лютого – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;

26 лютого – зустріч із поеткою Яною Малигою. Презентація книжки «Малюй собі мрії»;

23 лютого – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом).

26 лютого – народознавче свято «Колодія величаймо – весну зустрічаймо!»;

1 березня – поетично-музичний вечір поетеси Людмили Живолуп (у межах роботи літературної студії «Натхнення»).

26 лютого – speaking club «Мовознайка»;

26 лютого – виставка дитячих малюнків до Дня спротиву окупації АР Крим та м. Севастополя;

1 березня – «Клуб самодопомоги», надання психологічної підтримки ВПО та киянам.

24 лютого – зустріч із письменницею Марією Волинською;

25 лютого – літературний батл «Крилате слово – ось моя стріла».

25 лютого – літературні читання «Символ незламності українського духу» (до дня народження Лесі Українки);

25 лютого – виставка-презентація творчих робіт Ольги Шуманської «Резилієнс».

24 лютого – презентація книги Яни Малиги «Малюй собі мрії»;

26 лютого – презентація книги Олени Плаксіної «Триптих. Український Шекспір Дмитро Паламарчук»;

27 лютого – перегляд художнього фільму у кінозалі;

24 лютого – 2 березня – виставка картин Олени Букатчук «Барви душі».

27 лютого – заняття студії малювання для дорослих «Чарівний пензель»;

27 лютого – заняття студії в’язання для дорослих «Чарівний клубок»;

24 лютого – 2 березня – виставка живопису відомого київського скульптора Вадима Жуковського «Рідна земля»;

24 лютого – 2 березня – виставка живопису «Подих», на якій представлено роботи студії «Чарівний пензель».

2 березня – заняття розмовного клубу української мови в межах проєкту «Єдині» (потрібна реєстрація);

2 березня – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».

25 лютого – презентація проєкту «Рутенія. Графіка української мови» та благодійний майстер-клас «Пишемо українською»;

24 лютого – 2 березня – фотовиставка Манани Абашидзе «Сакартвелос гаумарджос! Слава Україні!»;

24 лютого – 2 березня – виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».

25 лютого – концерт учнів Дитячої музичної школи № 27 класу викладача Ірини Герасименко;

24 лютого – 2 березня – виставка дитячих робіт «СВІТЛО» вихованців творчої майстерні 33art.

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

