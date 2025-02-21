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Куди сходити у Києві на вихідні 22-23 лютого: перелік культурних подій

Ірина Міллер
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Куди сходити у Києві на вихідні 22-23 лютого: перелік культурних подій
Прем’єра вистави «Ковзанка» у театрі «Золоті ворота»
фото: Zoloti Vorota Teatr, Facebook

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра 22 лютого запрошує на виставу «Отелло»

Цими вихідними у Києві відбуватимуться цікаві вистави, виставки, зустрічі та майстер-класи. Столичні театри, музеї і бібліотеки  підготували для киян та гостей міста свої культурні програми. Зокрема, 22 лютого в Київському літературно-меморіальному музеї Максима Рильського відбудеться арттерапія для людей з інвалідністю – «Вчимося малювати і не тільки». 

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві з 22-23 лютого. 

Театри 

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:

  • 22 лютого – вистава «VIÑO». Фізичний театр;
  • 23 лютого – вистава «Поїхати не можна залишитися». Лірична комедія про кохання, Польщу, кота Фердінанда, гастарбайтерів та київського юриста;
  • 23 лютого – вистава «Отелло». Залізне море.

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

  • 22 лютого – вистава «Каракулі Каракуля», лірична фантазія;
  • 23 лютого – вистава «Червона Шапочка, або десять пиріжків для бабусі», карпатська рапсодія.

Дитячий простір «У світі казок»

  • 22 лютого – вистава «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат», казка-пригода.

Київський національний академічний театр оперети:

  • 22 лютого – «Цілуй мене, Кет»;
  • 23 лютого – «За двома зайцями»;
  • 23 лютого – «Френк Сінатра».

Київський академічний театр «Колесо»:

  • 22, 23 лютого – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;
  • 22 лютого – не просто комедія «Стриптиз у Літній день»;
  • 23 лютого – гротеск «Стриптиз ІІ».

Київський академічний театр на Печерську:

  • 22, 23 лютого – «Проти темряви», театральна шарада (прем’єра).

Київський муніципальний академічний театр опери та балету:

  •  22 лютого – комічна опера на дві дії «Фальстаф», прем’єра.

Київський академічний театр «Берегиня»:

  • 22 лютого – містична історія кохання «Тіні забутих предків»;
  • 23 лютого – курортна нісенітниця «Марієнбад».

Київський академічний театр ляльок:

  • 22 лютого – «Чарівник країни Оз»;
  • 23 лютого – «Пригоди бурундучків».

Київський академічний театр «Золоті ворота»:

  • 22 лютого – готична драма «Фрекен Юлія»;
  • 23 лютого – життєва комедія «Бери од жизні всьо».

Музеї

Музей Майдану:

  • до 28 березня – виставка «Із полум’я зродилась» у Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

  • 22 лютого – 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;
  • до 2 березня – виставка «Архетип Українського Героя»;
  • до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
  • до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
  • 22 лютого – текстильний воркшоп за мотивами творчості Любові Панченко від апсайкл-майстрині і дизайнерки Насті Лопатюк;
  • протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

  • до 31 грудня – виставка «Свої/Чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • 22–23 лютого – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/Чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • 23 лютого – «Книжковий клуб на Паньківській»;
  • до 28 лютого – виставка Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

Музей української діаспори:

  • до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
  • до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;
  • 22 лютого – вистава «Кольорові ігри» від Першого театру для дітей.

Музей шістдесятництва:

  • до 28 лютого – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
  • до 31 грудня – виставка «Українські обличчя зони»;
  • до 25 лютого – виставка «Говори про мене гарно», присвячена Тетяні та Вікторії Цимбал.

Музей окупації Києва:

  • до 28 лютого – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;
  • до 25 лютого – фотовиставка «Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014»;
  • 22 лютого – музейне заняття «Школознавство. Темрява віків»;
  • 23 лютого – майстер-клас із миловаріння;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

Музей Шолом-Алейхема: 

  • щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

  • 22 лютого – лекція з циклу «Київська цегла»;
  • до 28 лютого – виставка «Tempo Primo».

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:

  • до 28 лютого – фондова виставка «Галопом по Європі»;
  • 22 лютого – концерт Національної філармонії України;
  • до 28 лютого – виставка Ellen Orro.

Національний музей декоративного мистецтва України:

  • до 28 лютого – художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення Національного музею декоративного мистецтва України;
  • до 28 лютого – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. з колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці;
  • до 2 березня – виставка живопису, графіки, витинанки Василя Корчинського «Світ, в якому я живу»;
  • 23 лютого – кураторська екскурсія виставкою «Марія Примаченко. Невідоме».

Музей гетьманства:

  • з 18 лютого – виставка живопису Олексія Овчаренка «Барви Всесвіту»;
  • з 21 лютого – виставка творів Марії Некрасової та Ольги Буяджи;
  • 22 лютого – тематична екскурсія Павлишин М.Г. «Данило Скоропадський – лідер та провідник гетьманського руху».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

  • до 28 лютого – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;
  •  
  • 22 лютого – лекція-концерт «Репресовані митці» В. Барвінський, Г. Хоткевич, В. Верховинець, В. Костенко, К. Богуславський;
  • постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
  • постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

Будинок-музей Марії Заньковецької:

  • до 24 лютого – перша персональна виставка юного київського художника Локі Камінського «Лиливату»;
  • 22 лютого – 4 березня – «Мозаїка стилів», колективна виставка робіт художників, які є членами Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» і найталановитіших студентів КНУТД.

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

  • до 21 травня  – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;
  • до 30 березня – виставка «Вишивка Східного Поділля», дарунок родини Причепіїв;
  • впродовж місяця – майстер-клас із фольклору;
  • впродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;
  • впродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців.

Музей книги і друкарства України:

  • 22 лютого – концерт класичної музики від Національної філармонії України;
  •  
  • упродовж лютого – виставка «Віктор Зарецький. Між рядків і полотен», до 100-річчя від дня народження художника;
  • упродовж лютого – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії;
  • протягом тижня – виставка «Віддай перевагу зіркам!» гравера Іллі в Музеї історії релігії (Львів);
  • протягом тижня – виставка до Дня Гідності та Свободи;
  • протягом тижня – виставка видань про голодомори в Україні 1920–1922, 1932–1933 і 1947 років. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів.

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

  • 22 лютого – «Поезія Арвінда Амара». Презентує Діана Біловус, КНУ ім. Т.Шевченка, філологія гінді;
  • 22 лютого – «Вчимося малювати і не тільки», арттерапія для людей з інвалідністю;
  • 23 лютого – Голосіївський мануар «Від Березовського до Скорика». Концерт В.Самофалова (акордеон), соліста Національної філармонії.

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

  • до 4 березня – виставка художніх робіт «Війна очима дітей» (спільно з Київською міською спілкою ветеранів Афганістану);
  • щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Українській тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

  • 23 лютого – «Райський острів».

Музей видатних діячів української культури:

  • 22 лютого – «Досьє українського театру». Нова доба. Лесь Курбас: між світлом та тінню;
  • 22 лютого – театралізована програма «Таємна вечірка Лесі Українки»;
  • 23 лютого – до дня народження Лесі Українки концерт К. Кондрашевської (сопрано) «Світ натхнення Лесі». Спільно з НФУ;
  • 23 лютого – концерт Є. Ліпітюк, О. Табуліної (сопрано). Спільно з НФУ;
  • щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;
  • щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;
  • щосереди та щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів».

На замовлення:

  • «Чарівний ліхтарик. У пошуках кота». Інтерактивна програма для малечі;
  • «Молода Україна. Перший український журнал для дітей». Сімейна інтерактивна програма.

Національний музей «Київська картинна галерея»:

  • 22 лютого – Artist Talk з авторами виставки «Прямуючи до свого /Я/».

Галерея КМЦНТКД:

  • 22, 23 лютого – вініловий доробок гурту «ВВ». Прослуховування колекції платівок.

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:

  • 22, 23 лютого – авторська екскурсія виставкою – історичною реконструкцією «Майдан. Різдвяна Шопка Революції Гідності. 10 років потому»;
  • 22, 23 лютого – серія освітніх курсів «Малюємо на склі». Майстер-клас від народної майстрині Меланії Самойленко. Майстер-клас «Мотанка – це просто!» від народної майстрині Яни Косаківської.

Комунальний заклад виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Аптека музей»:

  • щодня – оглядові екскурсії музеєм.

Бібліотеки

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

  • 22 лютого – розмовний клуб English Speaking Club;
  • 22 лютого – майстер-клас «Пишемо українською». Рутенія. Графіка української мови;
  • 22 лютого – презентація краєзнавчого маршруту «Київські адреси Лесі Українки» В’ячеслава Дзівалтовського;
  • 22 лютого – презентація активностей бібліотеки, майстер-клас «День української жінки» День народження Лесі Українки з ГО «Літай».

Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

  • із 13 лютого – фотовиставка Тетяни Трофіменко «Талісман завжди поруч».

Центральна районна бібліотека ім. П. Г. Тичини:

  • 22–23 лютого – фотовиставка Юльці Кісіль «Хвиля спогадів»;
  • 22–23 лютого – колективна виставка живопису «Глечики». У межах  артпроєкту «Душа України» (кураторка – Елен Орро);
  • 23 лютого – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом);
  • 23 лютого – гурток з образотворчого мистецтва для дорослих «АртРелакс» (за попереднім записом).

Бібліотека ім. В. Яна:

  • 23 лютого – бесіда оздоровчо-спортивної студії «Крокуйте з нами» «Здоровий сон».

Центральна районна бібліотека «Печерська»:

  • 22–23 лютого – виставка картин Олени Букатчук «Барви душі».

Бібліотека естетичного виховання:

  • 22–23 лютого – виставка живопису відомого київського скульптора Вадима Жуковського «Рідна земля»;
  • 22–23 лютого – виставка живопису «Подих», на якій представлені роботи студії «Чарівний пензель».

Бібліотека ім. О. Вишні:

  • 23 лютого – заняття розмовного клубу української мови в межах проєкту «Єдині» (потрібна реєстрація);
  • 23 лютого – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».

Бібліотека «Світогляд»:

  • 22–23 лютого – триває виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».

Нагадаємо, у Музеї історії міста Києва 13 лютого відкрилася виставка «Всесвіт Любові», де покажуть роботи художниці Любові Панченко, трагічно загиблої під час тимчасового захоплення росіянами Бучі Київської області у 2022 році. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Під час російської окупації Бучі художниця була у своїй домівці й місяць голодувала. Після звільнення міста  вона потрапила до лікарні у дуже поганому стані. Її будинок у Лісовій Бучі постраждав під час бойових дій. 30 квітня 2022 року Панченко померла у київській лікарні.

До слова, анімаційний фільм «Я померла в Ірпені» (I Died in Irpin) режисерки Анастасії Фалілеєвої здобув перемогу на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно у Клермон-Феррані, що проходить у Франції. Як зазначається на сайті фестивалю, стрічка отримала нагороду в категорії «Найкраща міжнародна анімація 2025 року».

Теги: книги вистава журнал концерт аптека бібліотека виставка Україна театр музей музеї Сергій Параджанов

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