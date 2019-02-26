Александр Меламуд и Владимир Горянский покажут своего «Дракона»



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Главные герои спектакля «Дракон»

Самый скандальный спектакль сезона опять покажут в Киеве

Вседозволенность власти возможна только тогда, когда дракон живет внутри каждого. И после любого путча над нашим городом поселится дракон. Так написал на своей странице в Facebook Александр Меламуд после премьеры спектакля «Дракон» в Киеве.

В антракте во время премьеры люди ходили несколько опешившие и спрашивали друг у друга: «Ну, как тебе? Нравится?». Привыкшие к постановке Марка Захарова, зрители часто оказывались не готовыми к творческому почерку Владимира Горянского, который буквально ошарашил зал своей манерой передачи смысла пьесы.

Но уже в финале второго акта весь зал сорвался на ноги в бурной овации. По признаниям зрителей, настолько мощной постановки им не доводилось видеть ранее. Что подтвердил аншлаг и на втором спектакле.

Стоит отметить, что продюсер и исполнитель одной из главных ролей Александр Меламуд признался, что весь сюжет, вся драматургия, и практически все диалоги – это практически полное следование оригиналу пьесы Евгения Шварца, написанной аж в 1944-м году.

Да-да, гениальность данного произведения заключается в злободневности в любую эпоху, хорошо это или плохо.

Тем не менее, Горянскому удалось привнести в произведение свой стиль. Благодаря его постановке и фирменному юмору, благодаря прекрасной музыкальной составляющей и невероятно смешным песням авторства Александра Меламуда – произведение смотрится легко и весело. Все это украинцы смогут увидеть своими глазами 5 марта в Октябрьском дворце.