Алла Пугачова попросила пробачення у дружини Джохара Дудаєва

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Артистка звернулась до художниці на багатомільйонну аудиторію
фото: колаж Главком

Російська співачка згадала про першу російсько-чеченську війну

Музична виконавиця Алла Пугачова у майже чотиригодинному інтерв'ю розповіла, що особисто знала чеченського військового і політичного діяча Джохара Дудаєва. Російська співачка звернулась до його вдови, Алли Дудаєвої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Youtube-канал «Скажи Гордеевой».

«Він настільки був пристойною, порядною, інтелігентною, красивою людиною. А дружина яка, ой як дружина… Художниця, письменниця, політикиня. Мені навіть соромно. Вона дзвонила мені наче думала, що я можу чимось допомогти. А чим я могла допомогти? Нічим. Мені зараз соромно їй привіт передати», – розповіла Пугачова.

Російська співачка, яка з родиною виїхала з РФ після початку повномасштабної війни в Україні, звернулась до Алли Дудаєвої.

«Алла Федорівна, якщо побачите це інтерв'ю, я прошу пробачення, що нічого не змогла зробити для того, аби Джохар був живий. Що б чимось вам допомогти. Нічим не могла», – підсумувала Алла Пугачова.

У своїх соцмережах Алла Дудаєва опублікувала лише цей фрагмент з інтерв'ю, але писати та реагувати більше ніяк не стала.

Алла Пугачова згадала в інтерв'ю Аллу Дудаєву
Алла Пугачова згадала в інтерв'ю Аллу Дудаєву
скриншот: YouTube/skazhigordeevoy

Джохар Дудаєв в 1991 році очолив рух за незалежність Чечні від Росії й проголосив її суверенітет. Він став першим президентом Чеченської Республіки Ічкерія. Загинув 21 квітня 1996 року внаслідок ракетного удару російських військ поблизу села Гехі-Чу.

Офіційна російська історія та Кремль подають його як сепаратиста й винуватця війни, називаючи «терористом» та «екстремістом», символом загрози територіальній цілісності РФ. Натомість у Чечні (серед прихильників незалежності) та в діаспорі Дудаєва шанують як героя національно-визвольної боротьби та першого президента, що загинув заради ідеї свободи республіки.

У вересні 2022 року одну з вулиць Києва в Солом'янському районі перейменували на честь Джохара Дудаєва. Також вулиці з іменем першого президента Чеченської Республіки Ічкерія є в Полтаві та Львові.

Джохар Дудаєв
Джохар Дудаєв
фото: Facebook/alladudaeva

Раніше «Главком» розповідав, що Кремль відмовляв Аллу Пугачову виїжджати з Росії. Водночас онука української співачки Софії Ротару Софія Євдокименко сфотографувалась на тлі президента США Дональда Трампа.

