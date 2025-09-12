На Сумщині протоієрея Московської церкви викрито на співпраці з РФ

Для збору інформації для російських спецслужб клірик завуальовано випитував у парафіян інформацію про Сили оборони

Агентом виявився 41-річний протоієрей одного із храмів УПЦ МП

Контррозвідка Служби безпеки затримала настоятеля одного із храмів Сумської єпархії Московської церкви. Він коригував російські удари по області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, клірик відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони та передавав їх окупантам. Найбільше ворога цікавили координати штабів й укріпрайонів на прикордонні області.

«За наявними даними, окупанти планували завдати ударів по цих позиціях українських військ і створити «мертву зону» вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб Сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника», – йдеться в заяві.

Правоохоронці зазначають, що ворог залучив протоієрея до співпраці дистанційно. Для збору розвідінформації клірик завуальовано випитував її у парафіян, а потім самостійно перевіряв наявність військових об’єктів. Після виявлення потенційних цілей російський інформатор звітував куратору. Зокрема, він надсилав представнику російської спецслужб інформацію про локації військових Сил оборони України та координати розміщення засобів ППО в Шостці та Шосткинському районі.

Співробітники СБУ затримали фігуранта в його оселі. Під час обшуків у протоієрея виявлено прокремлівську літературу і смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Агентом виявився 41-річний протоієрей одного із храмів УПЦ МП фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, Київську митрополію Української православної церкви (УПЦ) визнано афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена відповідно до статті 3 закону «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви (УПЦ) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні.

Згодом, за результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена на території України, УПЦ було винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Так, УПЦ МП мала час до 18 серпня для розірвання стосунків з РПЦ.

До слова, Державна служба з етнополітики та свободи совісті подала позов до суду про припинення діяльності Московської церкви, яка визнана афілійованою з Російською православною церквою.