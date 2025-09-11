У Стамбулі таксист обдурив співачку-путіністку та її чоловіка на $12 тис.

Співачка Валерія та її чоловік, продюсер Йосип Пригожин постраждали від дій шахрая в Туреччині

Співачка-путіністка Валерія та її чоловік Йосип Пригожин постраждали в Туреччині. Подружжя спіймало попутку в Стамбулі. Таксист попросив росіян заздалегідь оплатити подорож карткою. Валерія та Йосип Пригожин погодилися. Про це пише «Главком» із посиланням на Telegram-канал Mash.

Водій простягнув термінал, продюсер доклав картку, але оплата нібито не пройшла. Так сталося кілька разів – таксист простягав різні апарати та говорив про технічні проблеми. Пригожин зміг сплатити лише після кількох спроб. Проте навіть після цього поїздка не відбулася.

Пропагандистська співачка та її продюсер помітили, що зухвалий водій списав не $30, а $12 тис. Йосип встиг сфотографувати машину перед тим, як таксист поїхав.

«Артисти поїхали до відділку поліції, там співачку Валерію впізнали. Після цього таксиста оперативно знайшли і доставили до відділу. Його змусили вибачитися, водій повернув усі гроші – цілу пачку готівки в лірах», – повідомив Telegram-канал Mash.

