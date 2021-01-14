  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Андрей Данилко прокомментировал скандальное фото с российским пропагандистом

    • Розсилка
    Украинский артист Андрей Данилко - Андрей Данилко прокомментировал скандальное фото с российским пропагандистом
    Украинский артист Андрей Данилко

    Фото опубликовал российский певец в Instagram

    Украинский певец и шоумен Андрей Данилко опроверг информацию о том, что он на днях ездил в Москву и фотографировался там со скандальными российскими звездами Андреем Малаховым и Прохором Шаляпиным.

    Данилко утверждает, что это фото было сделано 10 лет назад. Об этом он написал на своей странице в Инстаграме.

    Стоит отметить, что данное фото опубликовал Шаляпин в Instagram.

    «А ведь на этом фото могло быть целых три Андрея. С Днем Рождения, Андрей. Высоких рейтингов, крепкого здоровья и невероятного личного счастья! Благодаря тебе и твоей мегаталантливой и профессиональной̆ команде мне всегда есть что вспомнить», - подписал снимок певец.

    instagram.com/shalyapin_official/
    instagram.com/shalyapin_official/

    Напомним, российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу «Миротворца» за сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации страны-агрессора России — т.н. «телемост между Россией и Украиной «Надо поговорить», организованной антиукраинским пропагандистским каналом «Россия1»

    Ранее «Скотч» сообщал, что давно немолодая певица Мадонна взяла в отпуск 26-летнего любовника.

    За три недели певица и ее спутник побывали в пяти странах, несмотря на строгие ограничения перелетов, связанные с пандемией коронавируса

     Читайте также: 51-летняя Дженнифер Лопес снялась в самом откровенном купальнике, который только можно представить (фото)
    Теги: знаменитости Андрей Данилко российский певец певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies