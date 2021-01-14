Андрей Данилко прокомментировал скандальное фото с российским пропагандистом

Фото опубликовал российский певец в Instagram

Украинский певец и шоумен Андрей Данилко опроверг информацию о том, что он на днях ездил в Москву и фотографировался там со скандальными российскими звездами Андреем Малаховым и Прохором Шаляпиным.

Данилко утверждает, что это фото было сделано 10 лет назад. Об этом он написал на своей странице в Инстаграме.

Стоит отметить, что данное фото опубликовал Шаляпин в Instagram.

«А ведь на этом фото могло быть целых три Андрея. С Днем Рождения, Андрей. Высоких рейтингов, крепкого здоровья и невероятного личного счастья! Благодаря тебе и твоей мегаталантливой и профессиональной̆ команде мне всегда есть что вспомнить», - подписал снимок певец.

instagram.com/shalyapin_official/

Напомним, российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу «Миротворца» за сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации страны-агрессора России — т.н. «телемост между Россией и Украиной «Надо поговорить», организованной антиукраинским пропагандистским каналом «Россия1»

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