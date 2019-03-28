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    Шоу-биз

    Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel

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    <p>Анджелина Джоли</p> <p>Фото: imdb</p> - Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel

    Анджелина Джоли

    Фото: imdb

    Старт съемок назначен на август 2019 года

    Анджелина Джоли может пополнить ряды звезд Marvel: по данным издания The Hollywood Reporter, актриса ведет переговоры о роли в фильме «Вечные». Картина расскажет о противостоянии двух рас - Вечных и Девиантов, которые были созданы на Земле разумными Целестиалами. Главной героиней будет одна из Вечных, Серси, однако неизвестно, кого именно воплотит на экране Джоли.

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    Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel
    Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel
    Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel
    Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel
    Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel
    Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel
    Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel
    Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel
    Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel
    Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel
    Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel
    Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel
    Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel
    Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel
    Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel
    Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel
    Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel
    Фото: imdb

    Режиссером назначена Хлои Чжоу, для которой это станет первым крупным студийным фильмом после ряда успешных независимых картин. Старт съемок назначен на август этого года, а пока Джоли занята в проекте «Малефисента 2» от компании Disney, владеющей Marvel Entertainment.

     

    Джерело: Super

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