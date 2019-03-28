Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel
-
Розсилка
Анджелина Джоли
Фото: imdb
Старт съемок назначен на август 2019 года
Анджелина Джоли может пополнить ряды звезд Marvel: по данным издания The Hollywood Reporter, актриса ведет переговоры о роли в фильме «Вечные». Картина расскажет о противостоянии двух рас - Вечных и Девиантов, которые были созданы на Земле разумными Целестиалами. Главной героиней будет одна из Вечных, Серси, однако неизвестно, кого именно воплотит на экране Джоли.
Фото: imdb
Режиссером назначена Хлои Чжоу, для которой это станет первым крупным студийным фильмом после ряда успешных независимых картин. Старт съемок назначен на август этого года, а пока Джоли занята в проекте «Малефисента 2» от компании Disney, владеющей Marvel Entertainment.
Джерело: Super