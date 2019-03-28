Анджелина Джоли присоединится к киновселенной Marvel



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Анджелина Джоли Фото: imdb

Старт съемок назначен на август 2019 года

Анджелина Джоли может пополнить ряды звезд Marvel: по данным издания The Hollywood Reporter, актриса ведет переговоры о роли в фильме «Вечные». Картина расскажет о противостоянии двух рас - Вечных и Девиантов, которые были созданы на Земле разумными Целестиалами. Главной героиней будет одна из Вечных, Серси, однако неизвестно, кого именно воплотит на экране Джоли.

Режиссером назначена Хлои Чжоу, для которой это станет первым крупным студийным фильмом после ряда успешных независимых картин. Старт съемок назначен на август этого года, а пока Джоли занята в проекте «Малефисента 2» от компании Disney, владеющей Marvel Entertainment.

Джерело: Super