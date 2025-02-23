Росія встановила дроновий рекорд

Що характерно, значну частину цих безпілотників складають приманки

Сьогодні Росія встановила рекорд кількості далекобійних дронів, запущених по Україні, 267. Це майже вдвічі більше, ніж зазвичай за попередні дні, і у понад 20 разів більше, ніж у першій половині минулого року.

Ще раз – у двадцять разів.

З серпня 2024 року РФ впевнено збільшує виробництво БпЛА цього класу. І випереджає нас у рази.

Що характерно, значну частину цих безпілотників складають приманки – котрі не несуть вибухівки взагалі або несуть мінімум. Але вони тим не менш ефективно виснажують ресурс системи протиповітряної оборони.

З самого початку росіянами вони зроблені спеціально для того, щоб бути ефективними приманками.

В той же час масованого застосування приманок з боку України немає.

Масованого виробництва приманок – немає.

Розуміння, чому так ми себе поводимо – у мене теж немає.

В Україні була розроблена і протестована наддешева приманка, котра здатна нести мінімальний заряд вибухівки і діставати до цікавих місць у РФ, Москвою включно.

Вдумайтеся – щоночі запускати кілька десятків дронів на столицю ворога по ціні одного «Лютого», котрий палить російські нафтопереробні заводи. Гарний психологічний ефект за свої гроші, чи не так?

Однак поки що ми це не робимо. Мрію все ж, що знайдеться в Силах оборони лідер, котрому ця ідея до вподоби.