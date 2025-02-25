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Буданов пояснив, чому Україна не може знищити заводи з виробництва БпЛА у РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Буданов пояснив, чому Україна не може знищити заводи з виробництва БпЛА у РФ
Буданов розповів, що росіяни виготовляють велику кількість «Шахедів»
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Буданов зауважив, що для знищення заводів з виробництва БпЛА потрібні ракети

Очільник ГУР Кирило Буданов назвав три фактори, через які Україна не може знищити заводи з виробництва «Шахедів» у РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова очільника ГУР в ефірі «Новини Live».

Що заважає Україні знищити російські заводи з виробництва БпЛА:

  • достатня віддаленість цих заводів;
  • прикриття обʼєктів потужними засобами РЕБ і ППО, а також необхідність пройти «першу лінію оборони» вздовж нашого фронту;
  • площа цих обʼєктів. Їхні розміри – у кілометрах, а дрони призначені для точкового ураження цілі. Буданов додав, що для цього потрібні ракети, але наші ракети на такі дальності поки не літають.

Також Буданов розповів, що росіяни виготовляють велику кількість «Шахедів», однак точну цифру не назвав.

Раніше Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України. За його словами, якщо Росії вдасться окупувати цілу Україну, то наступною її ціллю стане Польща.

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Теги: Кирило Буданов розвідка завод безпілотник росія росіяни війна Україна ГУР

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